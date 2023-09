Il Parco Sud contro lo stadio a San Donato (e Sgarbi contro Scaroni)

La confusione sembra regnare sovrana sulla questione dello stadio (o degli stadi) a Milano. Attualmente c'è un triplo binario. Da un lato non è ancora abbandonato il percorso per l'area di San Siro, dove i club da 4 anni vorrebbero realizzare un nuovo impianto abbattendo il Meazza. Dall'altro, però, dopo che la sovrintendenza ha annunciato il futuro vincolo al secondo anello del Meazza (che scatterebbe nel 2025), i club hanno accelerato i loro "piani B", l'Inter a Rozzano e il Milan a San Donato Milanese.

L'ultimo passo in avanti è targato Milan, con la richiesta di variazione urbanistica al comune di San Donato per l'area San Francesco, a ridosso della ferrovia (stazione di San Donato) e del raccordo tra l'A1 e la Tangenziale Ovest, nonché della metropolitana M3. Ma quasi contemporaneamente i club hanno scritto due lettere (separate) al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per sapere cosa intende fare Palazzo Marino circa il "piano A".

Sgarbi vs Scaroni

Da segnalare un botta e risposta a distanza tra il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Il primo ha detto che, se Sala "togliesse" il vincolo al Meazza, si potrebbe proseguire con l'ipotesi dell'abbattimento (comunque parziale) e del nuovo impianto, che a quel punto tornerebbe a restare in città; ma Sgarbi ha ribattuto che "al presidente del Milan piace fantasticare", e ha precisato che "il vincolo storico relazionale sullo stadio Meazza, deciso dalla sovrintendenza, è un punto su cui non sono ammesse trattative". Insomma, di togliere il vincolo non se ne parla (e peraltro non sarebbe nemmeno un "potere" del sindaco). Un vincolo, va detto, che si poteva prevedere già 4 anni fa.

I club scrivono a Sala

E siamo alle lettere dei club. La novità sembra essere la richiesta a Sala (e al comune di Milano) di avviare quanto prima la procedura per i referendum, chiesti da un comitato di cittadini e stoppati inizialmente dai garanti comunali, ma con un ricorso dei cittadini vinto al Tar. Sui referendum i club erano sempre stati tiepidi, e anche Sala non gradiva si facessero: a luglio aveva affermato che vanno a votare in pochi, ad esempio a Parigi il referendum con cui sono stati vietati i monopattini aveva registrato un'affluenza del 7%.

Ristrutturare il Meazza

Commentando la situazione, l'altro giorno Sala ha fatto un'affermazione sull'ipotesi ristrutturazione che potrebbe 'celare' una novità. Ha detto Sala: "Le squadre dicono 'può darsi che San Siro si possa mettere a posto, ma, se ci vogliono due anni, andiamo a giocare altrove? Questo è il vero punto, è anche vero che non c'è un progetto ben fatto e approfondito, se dessero apertura sarebbe una buona cosa".

Da quel che si sa, finora i club avevano sempre, e categoricamente, escluso la ristrutturazione del Meazza, caldeggiata invece da numerosi cittadini (compresi i promotori dei referendum), giustificandosi dicendo che non ne vale la pena (secondo loro costerebbe quasi come realizzare un nuovo stadio) e che, in ogni caso, a loro dire una ristrutturazione non risolverebbe tutti i problemi d'agibilità e comodità del Meazza. I progettisti che hanno 'provato' a immaginare una ristrutturazione, però, non la pensano così, e valutano un costo inferiore a 300mila euro con la possibilità di continuare a disputare le partite al Meazza.

Le parole di Sala fanno pensare che potrebbe esserci un'apertura in tal senso. Anche se, finora, le posizioni del club e dei fautori della ristrutturazione sono apparse incolmabili. Le esigenze espresse da Inter e Milan sono chiare: più biglietti 'premium', impianto con tutte le comodità moderne, investimenti 'di contorno' (commerciali, ricettivi e così via). Oltre alla necessità (almeno, questa è l'opinione di molti) di inserire in qualche modo l'asset dello stadio nel patrimonio societario, ovviamente non come proprietà (anche il nuovo stadio a San Siro non lo sarebbe) ma almeno come concessione novantennale.

L'ostacolo maggiore è probabilmente quello di convincere i club che si potrebbero continuare a disputare le partite al Meazza, come sostengono tra gli altri Aceti e Magistretti, i due professionisti che hanno firmato l'ipotesi di ristrutturazione chiamata 'Galleria panoramica'. Anche perché un'alternativa temporanea al Meazza è complicata da trovare.

L'intervento del Parco Sud

Intanto, sul fronte del nuovo stadio (per ora solo quello del Milan) si è aperta la questione del Parco Agricolo Sud Milano. I suoi confini scorrono proprio accanto all'area San Francesco che, di per sé, sarebbe tutta esclusa dal perimetro; ma non lo sarebbe l'area attualmente indicata per i parcheggi. Questo ha provocato una dura presa di posizione da parte del consiglio direttivo del parco, che ha votato all'unanimità un parere negativo. La mozione è stata presentata da Renato Aquilani, unico membro del direttivo del parco a non essere anche un amministratore locale: è infatti portavoce dell'Associazione Parco Sud e rappresenta quindi gli ambientalisti.

La mozione ha trovato l'accoglimento di tutto il direttivo del parco. "Il tema dei grandi impianti sportivi - ha commentato il presidente del Parco Sud, Daniele Del Ben, consigliere comunale a Rosate - deve essere affrontato in una logica di governo di area vasta, attraverso il protagonismo dei comuni che costituiscono l'area metropolitana milanese".

Sulla stessa linea Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco e presidente dell'assemblea dei sindaci del Parco Sud, che si è fatto portavoce della "forte preoccupazione" dei suoi colleghi, affermando di condividere la mozione approvata dal direttivo del parco. "Invito tutti i soggetti coinvolti a fare un passo indietro", ha detto: "Non possiamo privare il nostro patrimonio agricolo di centinaia di ettari di aree che non verrebbero mai restituite alla collettività". Pruiti ha sottolineato che il contesto dell'area di San Donato scelta dal Milan è quello dell'Abbazia di Chiaravalle, dell'Abbazia di Viboldone e della cascina Nocetum. "Chi vuole lo stadio nell'area San Francesco, di fatto attacca il Parco Sud", ha concluso.

Un dibattito che si replicherà anche per Rozzano, poiché l'area scelta dall'Inter è "tagliata in due" dal confine del Parco Sud. Come per San Donato, anche a Rozzano comunque il municipio è in ascolto e interessato alle evoluzioni. Proprio mercoledì il sindaco Gianni Ferretti ha ribadito che "l'opportunità dello stadio a Rozzano è ancora un'idea, per la nostra città si tratterebbe di una grande opportunità e, magari, insieme allo stadio potrebbe arrivare anche la metropolitana". Parco Sud permettendo.