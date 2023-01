Milan e Inter "soddisfatti del lavoro della giunta", compresi i nuovi vincoli. Lo ha detto Sala

Milan e Inter sono soddisfatti del lavoro della giunta di Milano sul nuovo stadio, compresa la recente delibera che, recependo gli esiti del dibattito pubblico, ha fissato ulteriori vincoli per i lavori. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala, a margine della presentazione delle iniziative per la Giornata della Memoria, aggiungendo di "sentire abbastanza spesso" i vertici dei due club, a cui ovviamente la questione dello stadio interessa parecchio.

"Credo che abbiano espresso soddisfazione di come è andato ii dibattito pubblico e della posizione della giunta", ha precisato Sala. Con la delibera di qualche giorno fa, il Comune di Milano aveva chiesto a Milan e Inter di incrementare la superficie verde, almeno il 50 per cento dell'area, e l'aggiunta di risorse economiche per almeno 40 miloni di euro per riqualificare i quartieri adiacenti, tra cui le case popolari intorno a piazzale Selinunte. Tra gli altri elementi, il raggiungimento della 'neutralità carbonica' (problematica per l'abbattimento dell'attuale Meazza) e l'allontanamento del nuovo impianto dalle case di via Tesio. Alla delibera si era astenuta l'assessora all'ambiente Elena Grandi, esponente di Europa Verde.

"La superbufala della neutralità carbonica che la giunta chiede è ridicola, siamo in emergenza climatica e dobbiamo dimezzare le emissioni di anidride carbonica entro il 2030", aveva reagito Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde a Palazzo Marino, contrario da sempre all'abbattimento del Meazza. Monguzzi aveva ricordato che, secondo il docente del Politecnico Paolo Pileri, invitato in commissione da un altro consigliere anti-demolizione, Enrico Fedrighini, l'abbattimento causerebbe l'emissione di 210mila tonnellate di anidride carbonica: "Il contrario del percorso per arrivare alla neutralità".

Sul nuovo stadio continua però a pendere la possibilità che il Ministero della Cultura ponga un vincolo storico-relazionale, stimolato dall'attivismo in questo senso del sottosegretario Vittorio Sgarbi. La parola spetterà soprattutto alla nuova Sovrintendente per la Città metropolitana, che dovrebbe essere Emanuela Carpani, proveniente da Venezia, in sostituzione di Antonella Ranaldi, già partita per Firenze. Secondo quanto ha detto Sala lunedì, però, la Carpani non sarebbe ancora stata nominata in via ufficiale. "Mi rivolgerò a lei quando sarà ufficialmente in carica", ha detto il sindaco.