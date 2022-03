"Lo stadio di calcio resti nella città di Milano": Palazzo Marino contro lo spostamento a Sesto

Fare il possibile per realizzare l'eventuale nuovo stadio a Milano e scongiurare l'ipotesi che i club Inter e Milan scelgano un'area fuori dal comune di Milano. E' quanto prevede una mozione presentata dal leghista Pietro Marrapodi a Palazzo Marino e approvata con 22 voti a favore, 5 contro e 7 astenuti. Il documento invita la giunta a porre in essere "tutte le possibili azioni volte a far sì che l’eventuale realizzazione di un nuovo stadio avvenga nell’ambito del territorio di Milano, scongiurando l’ipotesi che i club milanesi scelgano un’altra città dove poter giocare".

La mozione trae origine dalla notizia secondo cui i due club milanesi avrebbero ricominciato l'interlocuzione con Milanosesto, la società che si occupa della riqualificazione delle aree Falck a Sesto San Giovanni, ipotizzando quindi di realizzare fuori città, e lontano dal quartiere San Siro, il nuovo stadio di calcio. "Gli strumenti di pianificazione di Milano prevedono lo stadio non solo nella città, ma in un'area precisa che è quella di San Siro, che il sindaco ha più volte dichiarato che è ferma volontà del comune che lo stadio si realizzi su quell'area, quindi siamo favorevoli alla mozione", ha detto Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana, esprimendosi a favore della mozione.

Per Alessandro Giungi (Pd), che non ha partecipato al voto, la mozione darebbe "responsabilità di qualcosa al comune", mentre "siamo in attesa di Milan e Inter", che devono ancora presentare uno studio di fattibilità e decidere se proseguire con l'opzione San Siro (intesa come quartiere, per il momento) oppure no. La maggior parte del Pd ha comunque votato a favore.