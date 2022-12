Il nuovo stadio di San Siro andrà per l'ennesima volta in consiglio comunale

Giovedì 22 dicembre, in consiglio comunale, approderà un nuovo ordine del giorno sullo stadio di San Siro, redatto dalla maggioranza di centrosinistra, che prende spunto dalle osservazioni scaturite dal dibattito pubblico. Osservazioni che il coordinatore del dibattito ha già illustrato in un vertice alla presenza dei rappresentanti di Milan e Inter e del Comune di Milano.

I punti fondamentali riguardano l'aumento dei posti a sedere (i due club prevedono circa 60mila posti, si chiede di portarli ad almeno 70mila), la promessa di mantenere almeno l'attuale livello dei prezzi dei biglietti (che comunque sono rincarati parecchio, qualche anno fa, in modo piuttosto repentino), lo spostamento del nuovo stadio più lontano da via Tesio (è uno dei punti su cui i membri del Coordinamento San Siro, il comitato di abitanti della zona, si è speso di più), l'ulteriore incremento del verde pubblico (e su questo le posizioni del Coordinamento San Siro e dei club saranno sempre sideralmente lontane, visto che il progetto del nuovo stadio prevede di cancellare un intero parco oggi esistente), la riqualificazione del quartiere di San Siro come punto centrale delle spese di urbanizzazione e qualcosa d'altro.

Favorevoli e contrari

Gli schieramenti (trasversali) sono abbastanza delineati, anche se potrebbero esserci singoli cambiamenti di posizione. Il voto favorevole, in maggioranza, arriverà da 16 consiglieri del Partito democratico (il cui capogruppo Filippo Barberis dichiara apertamente che va difeso un investimento di più d'un miliardo sulla città), da tre consiglieri della Lista Sala (Marco Mazzei, Marzia Pontone e Mauro Orso) e dai Riformisti (Giulia Pastorella, Carmine Pacente e Lisa Noja). Dall'opposizione sono pronti a votare a favore i due consiglieri di Forza Italia Alessandro De Chirico e Gianluca Comazzi, nonché Manfredi Palmeri, Luca Bernardo e Matteo Forte. Anche la Lega, che conta sei consiglieri comunali, dovrebbe votare a favore.

Voto contrario per ora annunciato dai cinque consiglieri di Fratelli d'Italia (Riccardo Truppo, Francesco Rocca, Andrea Mascaretti, Chiara Valcepina e Enrico Marcora). Il partito della Meloni continua a proporre la versione dei due stadi confinanti e compresenti. Dovrebbe votare contro anche Marco Bestetti, ex forzista passato al gruppo misto. Dalla maggioranza i voti contrari già annunciati sono quelli dell'intero gruppo di Europa Verde (Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini), di due consiglieri della Lista Sala (Gabriele Rabaiotti e Enrico Fedrighini), di Marco Fumagalli (Milano in Salute) e di tre consiglieri del Pd (Alessandro Giungi, Rosario Pantaleo e Simonetta D'Amico).

Sgarbi e il vincolo

Intanto il neo sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha annunciato che sta studiando insieme ai tecnici la possibilità di apporre un vincolo storico-relazionale sul Meazza, un tipo di vincolo diverso da quello 'classico' che la Sovrintendenza ha già escluso perché solo la struttura originaria del primo anello ha più di settant'anni di vita. Se il Ministero compisse realmente questo passo, l'attuale stadio milanese non potrebbe più essere abbattuto ma soltanto ristrutturato, salvaguardando gli elementi specifici che il vincolo imporrebbe di conservare, come ad esempio le scale elocoidali.