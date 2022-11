Stadio: Sgarbi vuole porre il vincolo, Salvini fare quello nuovo alla svelta

Un membro del governo (il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi) promette che porrà il vincolo sullo stadio Meazza. Nelle stesse ore, un altro membro del governo (il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini) si lamenta delle lungaggini sul nuovo stadio, che a suo dire rischiano di far perdere alla città miliardi d'investimenti. Voci contrastanti dalla compagine governativa appena costituitasi, guidata dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Voci che si accavallano e creano polemiche.

Sgarbi: "Vincolo sul Meazza"

Andiamo con ordine. Il primo a fare rumore è stato Sgarbi, intervenuto nei giorni scorsi su due temi milanesi: lo spostamento della Pietà Rondanini (alla fine ci ha rinunciato, spiegando che si sarebbe dovuti andare in tribunale) e, appunto, lo stadio Meazza, su cui a suo dire ci sarebbe già un vincolo 'naturale', avendo l'impianto più di 70 anni. "Il Meazza non si tocca e non lo dice Sgarbi, ma la legge. Se però serve un vincolo lo metterò, ma non occorre un vincolo per salvarlo. Semmai servirebbe una decisione del Ministero per dire 'abbattetelo' e non arriverà mai, finché sarò sottosegretario", ha affermato Sgarbi.

Beppe Sala, sindaco di Milano, è andato su tutte le furie e ha scritto una lettera a Meloni per chiedere formalmente le effettive deleghe di Sgarbi. Durissimo il commento del primo cittadino: "Non mi va di farmi prendere in giro da continue esternazioni che non hanno fondamento. Lo stadio è stato esaminato dalla Sovrintendenza, che ha detto che non era vincolabile. Se Sgarbi vuole fare il sovrintendente, lo chieda al presidente del consiglio". L'iniziativa di Sala è stata apprezzata da Milan e Inter. I due club hanno commentato che la lettera formale "chiarisce che tutti gli enti preposti si erano già pronunciati negli anni scorsi per procedere alla riqualificazione dell'intera area di San Siro (tradotto: con l'abbattimento del Meazza, n.d.r.) e alla progettazione del nuovo stadio".

Salvini: "Subito sì a nuovo stadio"

Sull'argomento dello stadio, però, negli stessi giorni è intervenuto anche un altro autorevole esponente del governo: il vice presidente del consiglio, e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, leader della Lega. E lo ha fatto in direzione opposta a quella di Sgarbi. Salvini ha infatti commentato che "sono stati persi anni tra polemiche e rinvii. Milano rischia di perdere miliardi di euro d'investimenti. Si dica subito sì al nuovo San Siro più moderno, innovativo e sicuro, o si scelga una soluzione alternativa. Non si può perdere altro tempo". L'iter prevede attualmente la fine del dibattito pubblico (con la relazione che sarà pronta il 18 novembre) a cui seguiranno le decisioni in giunta e (nel 2023) in consiglio comunale. Anche a Salvini è arrivata la risposta di Sala, che ha difeso quanto fatto finora: "Non abbiamo perso un solo giorno di tempo", ha detto il primo cittadino di Milano: "Ci abbiamo messo due anni a trovare l'accordo con le squadre sulle volumetrie".