San Siro, progettisti della ristrutturazione chiedono una commissione indipendente

Una commissione indipendente che valuti (ad armi pari) l'idea del nuovo stadio di San Siro e la proposta alternativa di ristrutturazione e riqualificazione del Meazza, già depositata tempo fa (col piano di fattibilità economica) presso gli uffici comunali. E' quanto chiedono Riccardo Aceti e Nicola Magistretti, autori del progetto di ristrutturazione (la 'Galleria panoramica') alternativo alla realizzazione del nuovo stadio.

I tempi si stringono. Lunedì è previsto un incontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e gli amministratori delegati Paolo Scaroni (Milan) e Alessandro Antonello (Inter) per tornare a parlare a sei occhi dell'argomento dopo la 'sospensione' dovuta alle elezioni comunali. Sala chiederà ai club quanto sono disposti a spendere per dare servizi al quartiere. Si tratta di uno dei 'paletti' posti dal consiglio comunale in passato: nello studio di fattibilità rinnovato, Milan e Inter hanno scritto una generica promessa di miglioramento della mobilità e di fruzione del verde e di aree sportive.

I club, ora, vogliono accelerare sul nuovo stadio dopo le elezioni del 3-4 ottobre che hanno visto la riconferma del sindaco Sala. Dall'altra parte restano i progettisti della riqualificazione del Meazza, secondo cui la loro idea sarebbe una soluzione win-win, vantaggiosa per tutti gli attori in campo: il Comune, i cittadini, i club e gli investitori. "La trasformazione dello stadio esistente in un Meazza moderno - scrivono Aceti e Magistretti in una nota diffusa nel weekend - costa meno della meta? del nuovo stadio prospettato dalle squadre milanesi, meno di 300 milioni".

Nell'idea di Milan e Inter, il nuovo impianto costerebbe circa 600 milioni di euro, a cui sommare l'investimento per uffici, centri commerciali e mega albergo raggiungendo la ragguardevole cifra di (almeno) un miliardo e 200 milioni. Ma con la riqualificazione del Meazza, spiegano i due progettisti, "si ricavano le stesse quantita? di aree a reddito (come per il nuovo stadio) per attivita? di sport, cultura, concerti, commerciali, ristorazione, terziario, che daranno quindi incassi negli anni futuri equivalenti a quelli del nuovo stadio".

Ristrutturazione senza interrompere attività

E non solo: la ristrutturazione dello stadio permetterebbe (contrariamente a quanto vanno spesso ripetendo Milan e Inter) lo svolgimento di partite, concerti e altre attività di pubblico interesse, come sta avvenendo a Madrid con la riqualificazione del Santiago Bernabeu e com'è avvenuto con la ristrutturazione del Terminal 1 di Malpensa prima di Expo 2015, eseguita senza interferire nelle partenze e negli arrivi dei passeggeri. I lavori verrebbero eseguiti facendo largo ricorso alla prefabbricazione e, tra l'altro, con il riuso dei materiali demoliti, in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ecologica ed economica. Tutto questo senza dimenticare che il nuovo stadio cancellerebbe il parco dedicato ai capitani Cesare Maldini e Giacinto Facchetti, inaugurato pochi anni fa.

Di qui la richiesta di Aceti e Magistretti al Comune di Milano affinché istituisca una commissione indipendente che confronti le due idee in campo: la riqualificazione da loro proposta e il nuovo stadio. Si farà? Molto dipende da Sala. All'inizio della 'partita' di San Siro, il sindaco ripeteva spesso di non voler cancellare il Meazza. Intanto è partita la richiesta di un'istruttoria pubblica sullo stadio, come prevede il nuovo regolamento comunale sulla partecipazione.