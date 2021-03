Lo scontro sullo stadio tra Sala e l'Inter. San Siro entra in campagna elettorale

La furibonda reazione dell'Inter alle parole del sindaco di Milano Beppe Sala, che sostanzialmente annunciava uno stop sulla questione del nuovo stadio di San Siro in attesa di capire quale sarà, in futuro, l'assetto proprietario del club nerazzurro, ha scatenato un putiferio (politico e calcistico) in città.

Il sindaco, dicono fonti bene informate, si è parecchio sorpreso della reazione. Anche perché, in fondo, la linea del Comune di Milano resta sempre la stessa: prima di proseguire con le pratiche, Palazzo Marino vuole sapere chi sono i partner. Tutto era iniziato quando qualche consigliere comunale aveva avanzato dubbi sull'altra sponda calcistica della città, quella rossonera. Come sottolineò anche Report, non si capiva bene chi fossero gli effettivi beneficiari delle quote del Milan.

La visura camerale lussemburghese, incrociata con la lettura dello Statuto, poteva fornire già queste informazioni (il Fondo Elliott, in forza delle sue azioni di "serie A", e non i due finanzieri italiani Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione, aveva ed ha l'effettiva proprietà del Milan), ma il Comune ha comunque chiesto ufficialmente a entrambi i club di fornire questa informazione.

Da qualche tempo si parla sempre più incessantemente del fatto che Suning, proprietaria dell'Inter, stia cercando un partner di minoranza diverso da Lion Rock, o in aggiunta ad esso, per le restrizioni agli investimenti all'estero da parte del governo cinese. A venire in soccorso di Suning sarebbe un fondo americano, ma se ne saprà di più nelle prossime settimane. In ogni caso, al momento pare che Suning sia interessata a tenere la quota di maggioranza dell'Inter.

Sala-Inter, botta e risposta al vetriolo

Così si arriva alla querelle a colpi di sciabola (virtuali). «Penso che finché in particolare l’Inter non chiarirà il suo destino, per noi le cose devono essere necessariamente ferme», ha cominciato il sindaco: «Il punto è che non stiamo parlando solo dello stadio, e voglio dirlo con chiarezza ai milanesi. Stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell'investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quell’area. Ci saranno, presumo, cinque o sei anni di lavoro. Io non posso affidare un quartiere della città, per un così lungo periodo, a realtà di cui non è certa la proprietà futura».

Al vetriolo la risposta di viale della Liberazione: «Fc Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del sindaco di Milano offensive nei confronti della proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto del nuovo stadio. Se dovesse essere confermato che l’Inter e la proprietà non sono gradite all’attuale amministrazione, sapremo prendere le decisioni conseguenti».

Il centrodestra: «Con noi il nuovo stadio si fa»

Il "day after" sarà probabilmente affidato ai pontieri, o quantomeno a qualcuno che cercherà di rimettere pace tra Palazzo Marino e l'Inter. Intanto, però, la "partita" a colpi di dichiarazioni ha infiammato l'agone politico. Quasi contemporaneamente all'Inter, infatti, ha replicato al sindaco anche il sottosegretario di Regione Lombardia Alan Rizzi, di Forza Italia, ex calciatore nelle giovanili nerazzurre: «Il sindaco dimostra il suo stato confusionale - ha dichiarato - e si dimostra totalmente inadeguato, perché il futuro di una società non ha nulla a che vedere con la realizzazione di un progetto così importante come la riqualificazione dello stadio Meazza. L’Inter in più di 100 anni di storia, ha avuto 22 Presidenti e, come tutti noi sappiamo, ha vinto tutto quello che c’era da vincere in Italia, in Europa e nel mondo. La storia e tantomeno il futuro dell’Inter, non sono e non saranno mai in discussione».

«E' la plastica dimostrazione di come la scelta di Sala di entrare nei Verdi potrebbe rallentare opere strategiche per Milano», ha commentato Stefano Bolognini, assessore in Regione e commissario milanese della Lega. E il leader leghista Matteo Salvini, nato e cresciuto nel quartiere di San Siro, ha aggiunto che «con noi il nuovo stadio si farà». «Da quando si è iniziato a parlare del nuovo stadio, poco meno di due anni fa, il sindaco Sala ha sempre giocato sulla difensiva, un catenaccio puro, in cui i mediani ecotalebani, progressisti e giustizialisti hanno interpretato il ruolo di consiglieri comunali da interdittori», ha dichiarato Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia: «Milano non può permettersi di dire no a un investimento di 1.200 milioni, come non può permettersi che, dopo le minacce di lasciare la città da parte delle società meneghine, seguano i fatti. Significherebbe abbandonare al degrado e all'incuria un manufatto che il Comune non può permettersi di manutenere».

Il centrosinistra: «Bravo Sala, reazione Inter lascia basiti»

Dal centrosinistra il sostegno al sindaco è sostanziale. «Non si può consegnare un progetto che modifica radicalmente un quartiere, plasmandolo per i decenni a venire, nelle mani di società la cui proprietà è incerta, alle prese con problemi finanziari e in trattativa per essere cedute. Non solo, facciamo nostre le perplessità sulla trasparenza degli assetti societari espresse dalla commissione antimafia del Comune di Milano», scrive la lista Milano Unita: «La soluzione migliore per la città, per il quartiere, e per lo stadio stesso è quella di riqualificare profondamente l'attuale impianto del Meazza ammodernandolo, abbellendolo, preservando e aumentando il verde, e costruendo solo i servizi veramente utili per il quartiere». A fianco di Sala anche i Verdi: «Non è pensabile di affidare senza garanzie lo stravolgimento totale di un intero quartiere che sarebbe oggetto di cantieri ad altissimo impatto ambientale per parecchi anni. Siamo favorevoli al recupero dello storico stadio Meazza e alla sua valorizzazione».

«Si può essere favorevoli o contrari al progetto, ma quel che Sala ha chiesto è che l'Inter chiarisca la propria posizione e dia garanzie sul futuro. Per questo la reazione della società di calcio lascia basiti, laddove dovrebbe spiegare con razionalità cosa ha in mente e non prendersela con il sindaco di Milano che ha usato parole pacate e di buon senso», chiosa l'eurodeputato del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino. Se la questione stadio è apparentemente archiviata e rimandata alla prossima amministrazione comunale, la campagna elettorale è appena iniziata.