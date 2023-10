Il piano per cercare di salvare San Siro (e tenere Milan e Inter a Milano)

Quattro mesi per tentare di far tornare Milan e Inter sui loro passi e salvare San Siro da un potenziale stato di abbandono. Sono le linee tracciate dal sindaco Giuseppe Sala nel corso della commissione consiliare dedicata al tema stadio che si è riunita nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre.

"È venuto fuori, e secondo me è una cosa positiva, che bisogna essere più insistenti e determinati perché riconsiderino l'opzione San Siro: è evidente che bisogna poi ripartire dalle condizioni oggettive - ha detto Sala -. Se cominciassimo ad ascoltarli magari qualcosa potrà succedere. Quello che ho chiesto alla minoranza è questo: ognuno fa la sua parte, ma dobbiamo stare uniti nel tentativo di discutere su basi oggettive con le squadre alla loro presenza. Voglio che sentano dalla viva voce delle squadre perché fino ad oggi hanno detto no alla ristrutturazione".

Quanto alla 'formula' per l'incontro Sala ha spiegato ancora che "vorrei ci fossero rappresentanti di maggioranza e minoranza in una riunione che può essere formale o informale" con le squadre, ma "eviterei la riunione in Consiglio comunale perché quando c'è una platea si tende a cercare il protagonismo nelle dichiarazioni. Credo che sia invece utile una riunione magari informale con le squadre, ma per me sarebbe categorico che non la facessi da solo ma con rappresentanti di maggioranza e minoranza". Parallelamente come spiegato da Sala in commissione "vogliamo dare 120 giorni alle squadre per avere contezza di quello che vogliono fare, mi sembra un tempo congruo. Chiederò all'assessore Tancredi di agire in questo senso".

I club, comunque, hanno iniziato il loro cammino per costruire due stadi fuori da Milano, secondo Sala creare un'arena fuori dai confini cittadini comporterebbe "difficoltà non insormontabili, ma comunque significative" dal punto di vista progettuale. Sala ha preso come esempio l'ipotesi San Donato per il Milan, anche dopo aver sentito l'ex sindaco del comune dell'hinterland. Ad esempio, ha detto "quando c'è una partita di cartello a Milano il Comune schiera 120 vigli, San Donato oggi ha 22 agenti e 3 ufficiali" e ancora "Atm schiera 100 operatori aggiuntivi" e anche Amsa potenzia il servizio. "Noi non intendiamo ostacolare lo stadio, è possibile che non sia così diverso per Milano che lo stadio sia nel nostro Comune o nella cintura - ha osservato Sala - Lo stadio di cui si parla a Roma è probabilmente più distante dal centro di quanto non lo sia San Donato da Milano" ma, ha sottolineato "c'è una logica di delicatezza progettuale". Tra le criticità elencate dal sindaco anche la questione parcheggio "tutti pensiamo non sia semplice un parcheggio nel parco Sud" e la viabilità per la zona visto che, come ha ricordato Sala, erano già emerse criticità sugli svincoli autostradali in quell'area anche in relazione ai progetti per le olimpiadi invernali.

Proprio per cercare di trattenere i club a San Siro il comune ha annunciato di essere pronto a fare ricorso contro il vincolo su San Siro. Decisione che ha creato qualche crepa nella maggioranza. "Se è vero che il mio Comune e la mia maggioranza ricorrono contro un vincolo culturale che salva l'ambiente, se lo fa non lo fa in mio nome", ha chiosato il capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino, Carlo Monguzzi.

Di tutt'altro avviso, invece, alcuni esponenti della minoranza. "Il confronto con Sala sullo stadio è stato molto utile - ha dichiarato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino -. Spero che presto ci si possa rincontrare con le squadre per capire se ci sono margini per la riqualificazione del Meazza e quindi elaborare una proposta condivisa anche solo da una squadra. Da parte nostra massima disponibilità per scongiurare che San Siro venga abbandonato all'oblio con le inevitabili ripercussioni sui quartieri interessati dall'area".

Secondo la Lega, invece, il comune di Milano dovrebbe studiare immediatamente un piano B sul Meazza. "È urgente che il Comune intraprenda un piano di recupero dello stadio Meazza affinché non diventi un’area degradata e inutilizzata - ha tuonato Samuele Piscina, consigliere della Lega -. L’ex manager, oggi sindaco Sala, ha perso fin troppo tempo e ha dimostrato di non saper gestire la questione. È fondamentale che il progetto venga affidato a veri esperti".

Fratelli d'Italia, invece, vorrebbe che sulla questione decidesse il consiglio comunale. "Fino ad adesso Sala ha tentato di tenere insieme la propria maggioranza e ha viaggiato in solitaria, con il freno a mano tirato - ha affermato Riccardo Truppo capogruppo di Fdi -. Ora che siamo in un vicolo cieco si lasci che a prendere le decisioni sia il consiglio comunale. Si faccia quello che serve per non perdere le squadre. Decida l'aula una posizione si voti una proposta anche bipartisan e si proceda spediti".