L'ultimatum di Sala a Milan e Inter sullo stadio a San Siro

Il balletto sullo stadio comincia a farsi improduttivo. Ne è convinto il sindaco di Milano Beppe Sala, che lancia un 'ultimatum' a Milan e Inter: 90 giorni per dire se i club sono ancora interessati al progetto di un nuovo impianto nell'area di via Tesio, vicino all'attuale Meazza, per il quale c'è un percorso avviato. È stato netto il sindaco, giovedì mattina, a margine dell'evento sui 100 giorni che mancano al mondiale di scherma, parlando con i giornalisti della questione stadio.

In particolare, sull'interesse recente del Milan per costruire un suo impianto all'ippodromo La Maura, Sala ha affermato che "il Milan sa che non è possibile avviare un altro procedimento senza chiudere quello precedente", che non è ancora formalmente chiuso, ovvero l'impianto a San Siro, di cui si parla da anni. E, sempre sullo stadio a La Maura, il sindaco ha ribadito quanto detto già in precedenza, cioè che "finché non abbiamo un progetto davanti, è difficile dare un giudizio". Di fatto, però, gran parte del consiglio comunale sarebbe contrario a procedere a La Maura, compresa quasi tutta la maggioranza di centrosinistra.

"Col Milan parliamo quasi tutti i giorni"

"I rapporti col Milan sono molto cordiali", ha aggiunto Sala, "e loro sanno che ho bisogno di questo (un progetto concreto, n.d.r.). Perché attraverso un progetto posso dire ad esempio cosa rimane come parco pubblico e cosa ne rimane in termini di oneri di urbanizzazione. Se no si parla in maniera troppo generica e non è mia abitudine. Con il Milan ci parliamo quasi quotidianamente al telefono".