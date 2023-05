Scala, la Prima è il Don Carlo di Verdi. Un concerto per i 200 anni della Nona di Beethoven

Sarà il Don Carlo di Giuseppe Verdi a inaugurare la stagione 2023-2024 del Teatro alla Scala di Milano. È stato comunicato lunedì 28 maggio, alla consueta conferenza stampa di presentazione della prossima stagione scaligera. L'appuntamento, come sempre, è per il 7 dicembre 2023. L'opera sarà nella versione italiana in quattro atti, scritta da Verdi proprio per la Scala e rappresentata per la prima volta a Milano nel 1884, mentre la prima assoluta, in cinque atti, risale a Parigi nel 1867. La direzione della 'Prima' è affidata a Riccardo Chailly, la regia a Lluis Pasqual.

Il basso tedesco René Pape sarà Filippo II, la soprano russa Anna Netrebko sarà Elisabetta di Valois. Il tenore Francesco Meli sarà Don Carlo, mentre il mezzosoprano lettone Elina Garanca sarà la principessa d'Eboli. Nelle due date del 30 dicembre e 2 gennaio, i ruoli femminili saranno interpretati rispettivamente dall'uruguaiana Maria José Siri e dalla bielorussa Ekaterina Semenchuk. Nel cast anche Luca Salsi e Ain Anger.

Per il resto della stagione, tra il repertorio italiano vi sarà una nuova produzione di Simon Boccanegra (Giuseppe Verdi) diretta da Lorenzo Viotti con la regia di Daniele Abbado, e le riprese di Pagliacci (Ruggero Leoncavallo) e Cavalleria Rusticana (Pietro Mascagni) nell'allestimento di Mario Martone e di Don Pasquale (Gaetano Donizetti) nella produzione di Davide Livermore ambientata a Cinecittà.

Di rilievo la celebrazione di Giacomo Puccini, di cui nel 2024 ricorre il centenario della scomparsa. La Scala lo ricorda con nuove produzioni de La Rondine (mancava dal 1994, la regia sarà di Irina Brook) e di Turandot (con Anna Netrebko, regia di Davide Livermore). Il 29 novembre 2024, giorno in cui cadranno i 100 anni dalla morte del maestro, si terrà alla Scala un concerto straordinario diretto da Riccardo Chailly con Anna Netrebko e Jonas Kaufmann.

Torna Guglielmo Tell

Tra gli altri titoli operistici, una nuova produzione di Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, nella versione originale francese per la prima volta alla Scala, con la direzione di Michele Mariotti e la regia di Chiara Muti. Il titolo mancava alla Scala dall'inaugurazione della stagione 1988-89. Ancora più lunga l'assenza dalla Scala di Médée di Luigi Cherubini, che mancava da 63 anni (la protagonista fu Maria Callas). Sarà proposta per la prima volta in versione originale francese. Dal repertorio internazionale saranno proposti Die Entfu?hrung aus dem Serail di Wolfgang Amadeus Mozart (regia di Giorgio Strehler), Werther di Jules Massenet (regia di Christof Loy), Der Rosenkavalier di Richard Strauss (regia di Harry Kupfer) e Das Rheingold di Richard Wagner (nuova produzione con la regia di David McVicar). Agli allievi dell'Accademia, come ogni anno, sarà affidato un titolo della stagione d'opera. Per il 2024 è stato scelto Il cappello di paglia di Firenze di Nino Rota.

200 anni della Nona di Beethoven

I concerti pianistici vedranno sul palco Daniil Trifonov (31 gennaio 2024), Hélène Grimaud (3 giugno), Beatrice Rana (13 ottobre), Maurizio Pollini (20 ottobre) e Alexandre Kantorow (19 novembre). Tra i concerti straordinari quello che si terrà il 7 maggio 2024, dedicato alla nona sinfonia di Ludwig Van Beethoven nel bicentenario della prima esecuzione (7 maggio 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna). Il concerto sarà diretto da Riccardo Chailly e vedrà sul palco il soprano ucraino Olga Bezsmertna, il mezzosoprano tedesco Wiebke Lehmkuhl, il tenore tedesco Benjamin Bruns e il baritono austriaco Markus Werba.