Così i vigili del fuoco di Milano hanno ricordato i pompieri morti l'11 settembre

Su e giù dal castello di manovra (completamente in divisa) per ricordare i vigili del fuoco di New York morti durante l'attentato delle Twin Towers. Così i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno ricordato nella mattinata di domenica i 343 pompieri di New York morti l'11 settembre 2001.

La prova (Stair climb challenge) si è svolta alle 10 all’interno del Comando di via Messina, ed è consistita nella salita e discesa più volte del castello di manovra, così da percorrere i 110 piani, cosi come fecero i colleghi americani nel giorno del tragico evento.

La challenge, che è servita "anche come addestramento ginnico" ed è stata portata a termine dai pompieri "in divisa, con stivali, completo di antifiamma, sottoelmetto, elmetto da incendio, guanti e autorespiratore per comprendere e celebrare nel migliore modo possibile il sacrificio dei colleghi newyorkesi".