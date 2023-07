Stalking e violenze: 131 ammonimenti nel 2023 a Milano

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso 131 ammonimenti a persone responsabili di fatti di violenza o stalking a Milano dall'inizio dell'anno a oggi. Sono provvedimenti per proteggere le vittime, soprattutto donne, che subiscono violenza a casa o fuori.

Ci sono tre tipi di ammonimento, spiegano da via Fatebenefratelli: per violenza domestica, per stalking e per cyberbullismo. Per il primo basta una segnalazione anonima, per gli altri due serve la richiesta della vittima. Gli ammoniti non sono solo uomini che picchiano o perseguitano le donne, ma anche donne e figli violenti, clienti molesti e sconosciuti invadenti. Per esempio, un clochard ha ricevuto un ammonimento perché seguiva ovunque una volontaria che gli aveva dato una mano.

A cosa serve l'ammonimento

L'ammonimento non è una cosa da poco; dietro ogni caso c'è il lavoro di poliziotte e poliziotti specializzati che si occupano di minori e vittime vulnerabili. Ogni giorno, controllano le segnalazioni, valutano i pericoli, parlano con le vittime, ma "restano sempre professionali". È un team con un’età compresa tra i 28 e i 50 anni, sono agenti costantemente formati, sono attenti ai dettagli e sono soprattutto empatici. Ogni giorno, selezionano le istanze di parte e le annotazioni redatte dagli agenti delle volanti e degli altri Uffici di polizia presenti sul territorio, analizzano tutte quelle situazioni di pericolo concreto e attuale o che potrebbero diventare tali, parlano con le vittime, diventano spesso un loro punto di riferimento.

L'ammonimento, inoltre, serve a dire all'autore della violenza o dello stalking di smetterla subito, prima che sia troppo tardi. Lo scopo è quello di fermare la violenza, di aiutare le vittime e anche di aiutare chi fa del male a capire il suo errore e a cambiare. Per questo, dal 2018 la questura di Milano ha stretto un accordo con il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione per offrire un percorso di cura ai maltrattanti e agli stalker. Su 878 ammoniti, 750 hanno accettato di fare questo percorso.

Se l'ammonimento non viene rispettato, la situazione si aggrava. Nel caso di stalking, si può procedere anche senza la querela della vittima e con una pena più alta; nel caso di violenza di genere, si valuta se la persona è socialmente pericolosa.

La Divisione anticrimine lavora anche su altre cose per prevenire la violenza di genere: quest'anno ha proposto 11 volte la sorveglianza speciale per chi si è reso responsabile di maltrattamenti o stalking. È una misura che si applica a persone molto pericolose che hanno commesso questi reati.