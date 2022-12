Alberto Angela racconta le meraviglie della città con "Stanotte a Milano"

Sarà dedicata a Milano, alla sua storia e al suo futuro la prima serata di Natale di Rai Uno. Sulla rete ammiraglia della tv italiana andrà in onda "Stanotte a Milano", programma di Alberto Angela dedicato interamente alla metropoli lombarda. Il tour partirà da uno dei simboli di Milano, la guglia maggiore del Duomo, ma verranno toccati tutti i simboli della città: Teatro alla Scala, la Pinacoteca di Brera, la Stazione Centrale, ma anche la Galleria, San Siro e i grattacieli di Porta Nuova che hanno cambiato lo skyline della città e i Navigli.

Verrà raccontata la Milano che conoscono i turisti (la città è tornata ai livelli pre covid, secondo i dati di palazzo Marino) ma non solo. Verranno snocciolati aneddoti anche sulla città seminascosta, quella lontana dalle luci della ribalta. La Milano vera, quella dei lavoratori; quella col coeur in man. "L’idea era di raccontare la città cercando però spigolature, non cose scontate", ha spiegato Alberto Angela durante la conferenza stampa di presentazione precisando che ci sarà anche un racconto molto intimo di Adriano Celentano: "Si è aperto come un fiore", ha puntualizzato il divulgatore.

"Ci siamo chiesti dove fosse via Cristoforo Gluck e quando la siamo andati a cercare l'abbiamo trovata in una zona di case popolari, tutto sommato anonima, niente di speciale… per questo abbiamo pensato di chiedere a lui di spiegare cosa fosse davvero in quegli anni dopo la guerra la vera strada di quella canzone". Risultato? Una vera e propria chicca "un regalo a tutti gli italiani da parte di Celentano - ha puntualizzato Celentano -. Con noi è stato di una disponibilità incredibile, di grande gentilezza. Ha accettato perché parlare della via Gluck significava anche raccontare un luogo che gli ha cambiato la vita. Sono racconti che io, pur amando molto le sue canzoni e avendo nel tempo apprezzato il suo modo di fare tv, non conoscevo. Credo che raramente Celentano sia stato così intimo, si è aperto come un fiore, proprio come fa Milano quando gli si presta la dovuta attenzione per raccontarla. Abbiamo lasciato quasi tutto ciò che ci ha detto, è davvero un contributo unico e speciale".

Celentano ma non solo. Insieme ad Angela ci saranno Zlatan Ibrahimovic?, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, Javier Zanetti, ma anche gli Elio che omaggeranno Enzo Jannacci e Malika Ayane. L'appuntamento è per domenica 25 dicembre alle 21.25 su Rai1.