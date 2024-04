I personaggi di Star Wars invadono Milano

Il prossimo 4 maggio Milano verrà invasa da un'orda di Jedi, Sith e Stormtrooper. I festeggiamenti dello Star Wars Day 2024, giornata internazionale dedicata ai fan della saga, si terranno nel capoluogo meneghino con eventi e spettacoli imperdibili. Il 4 maggio, dalle 14.30 alle 18, è previsto un raduno di fan e figuranti in costumi Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm nei pressi del Teatro Arcimboldi di Milano dove in serata si potrà assistere alla proiezione del capitolo "L'impero colpisce ancora" con la colonna sonora live eseguita dall'Orchestra Italiana del Cinema. Una replica è prevista anche per il giorno successivo.

Durante il "May the Fourth", questo il nome della giornata che si rifà al motto Jedi "May the force be with you", ci sarà una parata. A partire dalle 16.30 sfileranno i figuranti con i loro abiti che riproducono quelli del set Star Wars, per le vie del quartiere Bicocca. Sono attesi i soldati imperiali della 501st Italica Garrison con Darth Vader, i Rebel Legion Italian Base, i mandaloriani dell'Ori'Cetar Clan, e ancora i combattenti con spade laser di Saber Guild, i Sith, i piloti, l'imperatore Palpatine, il cacciatore di taglia Djn Djarin e non mancheranno i giovani padawan della Calactic Academy, il gruppo riservato agli under 18.

Non finisce qui. In occasione della festa il 2, 3 e 4 maggio dalle 16 alle 19 il negozio Fao Schwarz di via Orefici 15 organizzerà una serie di attività a tema tra incontri con i personaggi e giochi.