Il nuovo Starbucks milanese (e c'è anche il Frappuccino)

Il Frappuccino invade Scalo Milano. Giovedì nel centro commerciale di Locate di Triulzi ha infatti aperto un nuovo Starbucks, il settimo tra Milano e l'hinterland.

Il locale, nel quale lavorano 20 nuovi assunti dalla società della Sirena, "si colloca in una posizione baricentrica del villaggio e vanta un design contemporaneo e arredi nei toni del legno chiaro e caldi, oltre ad ampie vetrate che garantiscono luminosità agli spazi", si legge in una nota del gruppo. "Oltre ai 40 comodi posti a sedere all’interno, i clienti hanno la possibilità di rilassarsi anche nei due dehors esterni da 25 posti. Il tutto all’interno della splendida cornice di Scalo Milano Outlet & More, destinazione di shopping ed entertainment frequentata con assiduità da molti milanesi e non solo, che potranno ristorarsi nel nuovo negozio Starbucks", spiegano dalla catena di Seattle.



Nel bar ci saranno tutti i grandi classici di Starbucks, tra cui l'immancabile Frappuccino, con varianti con "diversi tipi di latte vegetale e un'ampia selezione di proposte food anche vegetariane, studiate appositamente per soddisfare il gusto italiano. Il menu di Starbucks - proseguono dall'azienda - viene inoltre rinnovato ogni tre mesi con l’offerta di nuove e variegate proposte: colazioni al mattino con prodotti da forno tradizionali italiani e a pranzo panini e insalate fresche, anche con farro e cous cous vista la stagione estiva, per soddisfare i gusti e le preferenze dei clienti".

"Con questa nuova apertura, siamo contenti di continuare ad ampliare la rete di store Starbucks a Milano. Starbucks offrirà un ambiente caloroso e accogliente a tutti i clienti, mentre continuano a fare acquisti, godersi un pasto e passare il loro tempo libero negli oltre 150 negozi presenti all’interno di Scalo Milano Outlet & More", il commento di un felice Vincenzo Catrambone, direttore generale di Starbucks Italia.

Sulla stessa lunghezza d'onda Davide Lardera, amministratore di Scalo Milano: "Siamo orgogliosi di ospitare all’interno degli spazi di Scalo Milano Outlet & More il nuovo negozio Starbucks, marchio storico e dall’ampia portata cosmopolita. Grazie all’accordo con Starbucks e Percassi, uno dei più importanti operatori in ambito retail in Italia, abbiamo ampliato ulteriormente l’offerta food presente all’interno del nostro Outlet Village, dando ai nostri visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza unica, come quella offerta da questo celebre marchio famoso in tutto il mondo, in qualsiasi momento della giornata”.