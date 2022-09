Il nuovo Starbucks in centro a Milano: è il primo in Italia in formato take away

La Sirena sbarca, di nuovo, in centro a Milano. Nelle scorse ore ha aperto in via Torino, cuore dello shopping del capoluogo meneghino, l'ottavo locale Starbucks tra la città e l'hinterland. Si tratta del primo store in formato take away di tutta Italia.

"Il concept del locale rimanda al dinamismo di Milano, che si trova in un crocevia tra edifici storici e moderni, e punta ad attrarre clienti dallo stile di vita 'on-the-goì, scandito dai ritmi della città locomotiva economica d’Italia", si legge in una nota di Starbucks, che ha aperto il nuovo bar in collaborazione con il gruppo Percassi.



Nel take away, grande 60 metri quadrati, ci sono "7 posti a sedere e alcuni spazi stand-up". I "materiali e i colori utilizzati rimandano a quelli della Starbucks Reserve Roastery di Piazza Cordusio. La connessione cromatica rame rossastra che si trova sulle pareti, all’interno dell'alcova delle finestre, sui profili luminosi, i battiscopa e gli altri inserti metallici, crea un contrasto con il colore blu nelle finiture opache, lucide e metalliche. Dietro al banco bar è presente, inoltre, una nicchia in metallo, che crea uno sfondo 'teatrale' all'espresso show, dove la luce è stata volutamente mantenuta più soffusa", proseguono dal gruppo. In vendita ci saranno "bevande artigianali calde e fredde di Starbucks, tra cui l’intramontabile Frappuccino Blended Beverage, con la possibilità di utilizzare diversi tipi di latte vegetale. Il menu di Starbucks viene inoltre rinnovato ogni tre mesi con l’offerta di nuove e variegate proposte, che comprendono colazioni al mattino con prodotti da forno tradizionali italiani e americani".

"Con l’apertura del nostro diciannovesimo store in Italia, rafforziamo la presenza di Starbucks a Milano, la prima città italiana ad aver accolto il brand nel 2018 con l’apertura della Starbucks® Reserve Roastery. Attraverso il format take away siamo entusiasti di portare l’esperienza unica di Starbucks ad ancora più clienti italiani, riaffermando il nostro impegno di crescita in tutto il Paese. Abbiamo anche piani per l'ingresso a breve in altre città”, il commento di Vincenzo Catrambone, direttore generale di Starbucks Italia.

Il nuovo locale di via Torino