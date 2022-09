Sul nuovo stadio Sala non si esprimerà fino alla fine del dibattito pubblico

Tra un mese (anche abbondante), la questione del nuovo stadio di San Siro tornerà sul tavolo della giunta. Lo ha detto giovedì mattina il sindaco di Milano Beppe Sala, aggiungendo che il dibattito pubblico sul progetto di Milan e Inter inizierà prestissimo (si parla di una data intorno al 20 settembre): "Io non voglio dire più niente, perché non voglio condizionare il dibattito", ha commentato il sindaco: "Credo che comincerà tra pochissimi giorni, per cui, tra un mesetto o quaranta giorni, la palla passerà alal giunta. Noi considereremo il progetto, i risultati del dibattito, poi la giunta dovrà decidere. Ora diamo voce alla città".

L'ultima versione del progetto, presentata dai club agli uffici di Palazzo Marino, non solo 'cancella' il Meazza ma anche il suo scheletro. Dell'impianto, che ha quasi cent'anni di storia, non resterebbe più nulla. In diversi lo hanno notato. "Capisco che abbia un senso delle squadre - ha detto Sala - lasciamo discutere la città. A quelli che mi dicono che deve rimanere San Siro, rispondo 'che ne facciamo?'. Economicamente è molto gravoso mantenere due stadi, ma magari il dibattito pubblico servirà a questo. Uno si fafccia avanti e garantisca di prenderlo".