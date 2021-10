La startup di Milano che premia i dipendenti con un viaggio in barca

È l'iniziativa di Reviva, che ha offerto tre giorni in barca per imparare tutti i segreti del mare e del lavoro di squadra

Niente premio di produzione o bonus, ma un viaggio in barca a vela di tre giorni. È quanto ha offerto una start up di Milano ai suoi 17 dipendenti, che a fine settembre sono salpati dalla Liguria.

A ideare l'iniziativa, che si è svolta dal 24 al 26 settembre, Reviva, società milanese specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari. Obiettivo dare a tutti i propri dipendenti la possibilità di imparare i segreti del mare e del vero lavoro di squadra viaggiando per tre giorni in barca a vela, con la guida di tre skipper professionisti.

“Crediamo che il gioco di squadra sia sempre un ottimo modo per creare team - racconta Ivano De Natale, fondatore della startup insieme a Giulio Licenza - così abbiamo deciso di assegnare ad ognuno dei tre gruppi in cui sono stati divisi i partecipanti un budget di mille euro per poter non solo sopravvivere sulla barca per tre giorni con cibi e vivande, ma anche per realizzare la tenuta da velista (una polo brandizzata con il logo di Reviva) e infine per comprare un costume da pirata, tema del weekend".

Per i lavoratori, così, il divertimento si è intrecciato con un momento altamente formativo che gli ha consentito di imparare a lavorare al meglio fianco a fianco con i colleghi, mettendosi in gioco e partendo da zero, ognuno con un ruolo e un compito differente. Al termine dei tre giorni, poi, si è svolta una vera e propria regata finale, con tanto di premiazione.

Ma a ricevere un premio sono stati anche i dipendenti che hanno realizzato la miglior polo e il più bel travestimento per la festa mascherata. “Sabato sera abbiamo unito le barche di fronte a Porto Venere e abbiamo festeggiato, tutti mascherati da pirata, con a bordo il dj e il bar tender - continua De Natale -. Il weekend è stato una delle esperienze più belle e emozionanti della nostra vita, ma non sono mancati anche i momenti di crescita e di unione, come ad esempio quando due ragazze, che avevano paura di nuotare, si sono tuffate in mare aperto, nuotando con l’aiuto e il supporto dei propri colleghi. È stato sicuramente un momento toccante che ci aiuterà a cementificare ancora di più il rapporto tra di noi, in vista della scalata che ci aspetta nei prossimi 24 mesi”.