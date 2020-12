In Statale arrivano i distributori di assorbenti a 20 centesimi, è la prima università in Italia

Promessa mantenuta. E "rivoluzione rosa" avviata. All'università Statale di Milano sono stati installati nelle scorse ore i distributori automatici che permetteranno alle studentesse di acquistare gli assorbenti a 20 centesimi.

Ad annunciarlo sono stati le ragazze e i ragazzi di "UniSì", la lista di rappresentanza studentesca che tanto si è battuta per ottenere questa novità. "Dopo un anno e 9 mesi dalla prima proposta che UniSì ha fatto in Cds, la nostra promessa è realtà. La Statale è la prima Università in Italia ad installare distributori di assorbenti a prezzo calmierato", hanno esultato i giovani in un post sulla loro pagina Facebook.

Si tratta - hanno spiegato - di "un primo passo per un welfare studentesco che abbia come priorità anche la parità di genere nei luoghi della conoscenza. Non basta e non ci fermeremo - hanno concluso -, ma un passo importante, grazie al lavoro dei nostri rappresentanti è finalmente stato fatto".

L'annuncio era arrivato a settembre scorso, quando il Cda aveva detto sì alla proposta di UniSì, scegliendo di posizionare le macchinette in tutte le sedi principali dell'ateneo, da Festa del Perdono a Città Studi passando per via del Conservatorio. "Un impegno per le studentesse della Statale mantenuto. La prima Università italiana che installerà distributori di assorbenti a prezzo calmierato - avevano sottolineato da UniSì -. Un'esigenza ed un'opportunità che avevamo promesso due anni fa e che finalmente dopo un anno e mezzo di lavoro diventa realtà".

"Diversi stati negli ultimi anni garantiscono la distribuzione di assorbenti gratuiti nei luoghi della conoscenza. Non abbiamo ottenuto il massimo, cioè la gratuità, ma di fronte ad istituzioni sorde, con il nostro percorso l'amministrazione della Statale farà da apripista di un'iniziativa concreta a favore del genere femminile - avevano proseguito -. Attendiamo solo l'installazione, consapevoli che la rappresentanza in questo periodo difficile ha ancora tante imprese e problemi da affrontare per dare garanzie agli studenti per portare avanti con serenità il proprio percorso", avevano concluso gli universitari. E ora anche l'ultimo passo, quello dell'installazione, è stato compiuto.