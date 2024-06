I laureati della Statale di Milano trovano lavoro più velocemente

I laureati alla Statale di Milano trovano lavoro più velocemente dei colleghi delle altre università. A decretare l'ottimo risultato sono stati i dati presentati da Almalaure che ha condotto un'indagine su 660mila laureati in 78 università. Alla Statale di Milano, nello specifico, sono state interrogati quasi 21mila laureati, divisi tra lauree triennali e magistrali. I primi sono stati intervistati a un anno dalla laurea, i secondi dopo cinque anni.

Dei giovani che hanno ottenuto la laurea triennale e non si sono mai iscritti a un secondo corso il 78% ha un'occupazione, contro il tasso nazionale che è del 74%. Di questi più del 33% ha un contratto a tempo indeterminato, il 24% determinato e il 14% si è messo in proprio. Se la retribuzione media a livello nazionale è di 1.385 euro, i laureati all'Università degli Studi di Milano ricevono circa 1.425 euro mensili netti.

Passando i laureati magistrali, a un anno dall'ottenimento del titolo quasi l'80% ha un lavoro (la media nazionale è del 75%). Di questi il 22% ha un contratto a tempo indeterminato, un altro 22% ha il determinato e il 9% ha una propria attività. La retribuzione è molto simile per le magistrali biennali e per quelle a ciclo unico, con una media di circa 1.436 euro mensili netti assolutamente in linea con il trend nazionale. A cinque anni di distanza i laureati magistrali che lavorano sono l'88%, anche in questo caso il dato è uguale a quello nazionale, ma salgono nettamente i contratti indeterminati arrivando al 50%. Sale anche la retribuzione che sfiora i 1.800 euro al mese netti.

Ma cosa ne pensano i laureati del bigliettino da visita 'timbrato' Statale? Il 61% dei lavoratori con laurea triennale ha detto che il titolo è efficace, anche molto efficace. Per chi ha la magistrale la percentuale sale al 70% e, a distanza di cinque anni, è il 74% a dirsi soddisfatto. Del campione, il 63% lavora nel settore privato, il 33% nel pubblico. L'82% è occupata nel settore dei servizi, mentre il 16% nell'industria.