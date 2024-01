La nuova Statale di Milano: 80 milioni dal governo per il campus a Mind

Arrivano i soldi. Altri soldi. La legge di Bilancio per l’anno 2024 ha definitivamente approvato lo stanziamento di 80 milioni di euro come "ulteriore contributo all’Università Statale di Milano per la realizzazione del Campus Mind", ha fatto sapere l'ateneo in una nota. "Tale stanziamento del governo fa seguito agli ulteriori 15 milioni di euro impegnati a fine dicembre nel bilancio di previsione della regione Lombardia, per un totale di 95 milioni di euro aggiuntivi al finanziamento originario, 135 milioni di euro, già stanziato da regione e Mef negli anni scorsi in fase di avvio del progetto Campus Mind", hanno ricordato da via Festa del Perdono.

"Il rinnovato impegno di governo e regione valorizza gli sforzi compiuti in questi anni dalla governance per portare a compimento il progetto edilizio e scientifico del Campus Mind, di importanza fondamentale per lo sviluppo dell'Ateneo, ma anche della città di Milano e del Paese. Si sta concretizzando, in definitiva, una visione ambiziosa di Università in chiave multipolare, fortemente orientata all’innovazione scientifica e tecnologica, che consentirà di sviluppare, secondo i più elevati standard internazionali, servizi per gli studenti e infrastrutture per la ricerca e la didattica", il commento del rettore dell'università Statale, Elio Franzini.

"Concorreranno, infatti, alla crescita multipolare dell'ateneo anche la valorizzazione di Città Studi, grazie alla sinergia con il comune di Milano, la riqualificazione e l’efficientamento energetico della sede centrale e la realizzazione del nuovo campus di scienze motorie presso il centro sportivo Saini e tutti i nuovi importanti progetti realizzati dall'ateneo e cofinanziati dal fondo edilizia universitaria, tra cui le nuove residenze studentesche, che una volta a regime consentiranno di incrementare in modo significativo il numero di posti letto a disposizione di tutte le studentesse e gli studenti", si legge in una nota dell'ateneo.

La prima pietra del campus a Ming è stata posata lo scorso ottobre. Concretamente, il campus avrà cinque corti con altrettanti edifici. Il progetto architettonico è stato sviluppato da Carlo Ratti che ha reinterpretato le strutture tradizionali delle università italiane ed europee. “Trasferire qui le facoltà scientifiche della Statale significa offrire alla comunità universitaria un ambiente pensato e progettato per studiare, sperimentare, veder crescere la scienza di oggi e di domani, in stretto raccordo con l'intero ecosistema innovativo che sta sorgendo a Mind, con il Galeazzi, lo Human Technopole e le tantissime aziende e start up che svilupperanno qui i propri progetti innovativi”, aveva commentato durante linaugurazione Alessandro Fermi, assessore all’università, ricerca e innovazione. La struttura ospiterà 23mila persone tra personale e studenti su un’area di 18mila metri quadrati per area didattica e 36mila di laboratori, per una superficie totale di 65mila metri quadrati.