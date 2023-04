Concorsi truccati, i rettori di Statale e San Raffaele a processo

I rettori dell'Università degli studi di Milano e dell'Università Vita-Salute del San Raffaele, Elio Franzini ed Enrico Gherlone, sono stati rinviati a giudizio insieme a tre primari, nell'ambito dell'indagine milanese sui presunti concorsi 'truccati' alla facoltà di medicina dei due atenei.

A decidere che si terrà il processo il giudice per l'udienza preliminare di Milano Cristian Mariani, il quale ha accolto la richiesta di rinvio a dibattimento dei pubblici ministeri Carlo Scalas e Bianca Baj Macario, coordinati nelle indagini dall'ex aggiunto Maurzio Romanelli.

Il gup, dopo aver riconosciuto tutte le accuse contestate dalla Procura, ha fissato la prima udienza del processo al 5 luglio. Franzini e Gherlone sono accusati di turbativa d'asta e, solo Franzini, anche di falso. Franzini era finito sotto indagine per due concorsi per un posto da professore ordinario in urologia, uno al San Paolo e l'altro all'ospedale San Donato; mentre Gherlone è accusato di aver influenzato un bando per un posto al San Paolo.

Per i fatti, che risalgono al 2021, i pm hanno chiesto che vengano processati anche per Francesco Montorsi, urologo e professore ordinario all'università del San Raffaele, Stefano Centanni, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio all'università degli Studi di Milano e Marco Carini, urologo presso l'Università di Firenze. Il rettore della Statale, come aveva già fatto in passato, ha ribadito la sua estraneità alle accuse e ha assicurato di essere certo di dimostrare la sua innocenza durante il processo.