La Statale sospende gli accordi con l'università israeliana

L'università Statale sospende l'accordo di collaborazione con l'omonima Israeliana di Ariel, in Cisgiordania. A darne notizia sono stati, oggi, i ragazzi del collettivo Giovani Palestinesi. L'ateneo ha confermato, sottolineando, però, che la sospensione risale a cinque mesi fa a seguito di una lunga istruttoria passata per la comunità accademica e il senato accademico.

Sui social i Giovani Palestinesi hanno pubblicato un post: "Abbiamo vinto", scrivono. "In seguito all'iniziativa lanciata nel 2022, nel contesto della campagna di sensibilizzazione 'Studenti contro l'Apartheid' contro gli accordi della Statale con l'Università Ariel, possiamo finalmente dire di aver raggiunto una prima grande vittoria", si legge su Instagram. Ma si può fare di più, affermano. "Oggi la Statale intrattiene ancora un accordo ine ssere con l'Università Reichman, in Israele", scrive il gruppo. Per questo è stata lanciata una raccolta firme per chiedere all'ateneo milanese di rescindere anche l'accordo con questa seconda università israeliana.

Nel 2018 il parlamento israeliano aveva promulgato l'Ariel University Law con il quale si estendeva l'autorità legale dello stato di Israele agli atenei al di là della Linea Verde. Gli aderenti all'associazione Sesamo, società per gli studi del Medio Oriente, avevano inviato nel 2019 una lettera all'all'ora ministro dell'Istruzione Marco Bussetti chiedendo di non accreditare l'Ariel perché edificata su territori palestinesi confiscati illegalmente.