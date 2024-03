Università gratis: ecco chi potrà iscriversi senza pagare

La Statale taglia le tasse per gli studenti. Il Cda dell'ateneo, dopo il parere favorevole del Senato, ha dato il via libera: gli studenti con Isee sotto i 30mila euro non dovranno più sborsare soldi per la retta. Il provvedimento viene applicato a tutti gli studenti universitari che siano essi in corso, fuori corso al primo anno o fuori corso al secondo. Salgono così da 19mila a 27mila i ragazzi che non dovranno pagare la retta: la metà degli iscritti totali.

La soglia minima di Isee, quindi, passa da 22mila a 30mila euro. L'ateneo ha deciso anche per l'innalzamento della soglia massima da 75mila a 80mila e per la riduzione della tassazione per tutte le fasce di reddito sotto i 78mila euro. Le tariffe più alte saranno in vigore per chi ha reddito superiore ai 78mila euro

Il costo dell'operazione è di circa 950mila euro compensati con i fondi ministeriali. "Con questa misura viene così riaffermata l'identità de La Statale quale ateneo pubblico, aperto e inclusivo che mira ad abbattere ogni barriera sociale all'accesso alla formazione e a valorizzare appieno le qualità di tutte le studentesse e gli studenti", ha commentato Marina Brambilla, prorettrice ai servizi per la didattica e agli studenti.