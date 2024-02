Maxi trasloco della Statale: Scienze politiche lascia via Conservatorio

Dagli edifici storici al campus urbano e moderno. La Statale fa i bagagli e trasferisce alcune facoltà in altre sedi. A dare il via libera il senato accademico dell’università che ha permesso l’assegnazione dei nuovi spazi. In particolare il polo umanistico verrà spedito in nel nuovo campus di via Mangiagalli in Città Studi, mentre le facoltà scientifiche (a esclusione di Matematica e Informatica) nello spazio Mind.

Scienze politiche lascerà la storica sede di via Conservatorio, per andare in Città Studi, dove verrà trasferito il corso di Mediazione linguistica attualmente a Sesto San Giovanni. Lingue e letterature resteranno nella sede di piazza Sant’Alessandro. Si sposta anche la sede della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi da Sesto in via Mangiagalli. Il Centro Apice che contiene gli archivi della parola e dell’immagine e il Museo per le scienze antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani avranno uno spazio nel nuovo campus.

Una svolta che, però, richiederà una gestione attenta, come ricorda anche il rettore della Statale, Ettore Franzini. Il nuovo campus sarà composto da un dieci edifici collegati da passerelle pedonali coperte. Il progetto è stato seguito dallo studio di architettura di Ottavio Di Blasi. Si svilupperà su 25mila metri quadrati, con 2.617 posti in aula, 228 posti nei laboratori didattici e un auditorium con una capienza di 250 posti. Le aree verdi copriranno uno spazio di quasi 6mila metri quadrati grazie alla riduzione dei parcheggi.