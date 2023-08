Nubifragi: stato d'emergenza in Lombardia, ma dal governo solo 9,5 milioni

Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza per 12 mesi per la Lombardia in relazione al maltempo che ha imperversato dal 4 al 31 luglio. Su proposta del ministro per la protezione civile Nello Musumeci, il consiglio dei ministri ha stanziato 9 milioni e 430mila euro (dal fondo per le emergenze nazionali) per l'attuazione delle "prime misure urgenti" in Lombardia. Allo stesso modo, sono stati stanziati 8 milioni e 330mila euro per il Veneto, per il maltempo dal 13 luglio al 6 agosto. Stanziamenti anche per il Friuli Venezia Giulia e varie province tra Abruzzo, Piemonte e Emilia-Romagna.

La cifra messa a disposizione è però sensibilmente più bassa rispetto alla stima dei danni elaborata nelle scorse settimane: si parlava di 2 miliardi di euro. A fine luglio, pochi giorni dopo la disastrosa giornata del 25, l'assessore regionale alla protezione civile Romano La Russa (di Fratelli d'Italia) stimava un parziale di oltre 805 milioni di euro in base alle segnalazioni di 287 comuni della Lombardia, di cui oltre 604 milioni di danni subiti da privati e attività produttive. Ma dal conteggio mancavano i danni (molto ingenti) a Milano.

Preoccupazione a Milano

Quando si è saputo dei 9 milioni e mezzo, quindi, a livello locale ci si è preoccupati un po'. La cautela è d'obbligo perché il governo dà un arco temporale di 12 mesi e parla di "prime misure urgenti", facendo intendere che nei prossimi mesi arriveranno altri soldi, ma si tratta comunque di meno dell'1% di quanto sarebbe necessario. Basti pensare che, solo per le scuole e solo per i primi e più urgenti interventi, la Regione aveva stanziato 6,5 milioni.