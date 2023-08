Perché nel milanese si parla di siccità anche se piove (ma non è la situazione del 2022)

Non mancano le piogge a Milano e hinterland, ma si parla ancora di siccità. Il motivo? Uno solo: è quasi a secco il Lago Maggiore, il grande serbatoio da cui dipende tutto il sistema di canali d'irrigazione delle campagne a nord-ovest della città.

Oggi, mercoledì 2 agosto, il Lago Maggiore è a -15.6 centimetri sullo zero idrometrico, circa 80 centimetri sotto alla media del periodo. "Negli ultimi giorni la discesa dei livelli ha accelerato e oscilla tra i 2 e i 3 cm al giorno - precisano dal Consorzio Est Ticino-Villoresi, interpellato da MilanoToday -. Si parla di siccità moderata". In breve: c'è meno acqua per bagnare i campi.

La situazione, comunque, non è così allarmante. "Il bacino è al 18% circa del suo riempimento - hanno puntualizzato dal consorzio -. Per ora non è a livelli preoccupanti anche se lo scorso sabato il Consorzio del Ticino ha disposto la riduzione delle portate in uscita".

Qualche precauzione è stata presa. La portata del Naviglio Grande è scesa da 58 a 52 metri cubi al secondo, mentre quella del Villoresi è rimasta invariata a 37.5 mc/s. Situazione di pre-allerta, per il momento ancora fortunatamente lontana da quella del 2022.