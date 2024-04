Regione Lombardia vuole ospitare la statua delle polemiche a Milano

"In attesa di capire modi e tempi, su un eventuale posizionamento della statua alla Mangiagalli di Milano, rinnovo la disponibilità, da parte della Regione Lombardia, di ospitare l'opera della scultrice Vera Omodeo nei nostri spazi in occasione della 'Design Week'. Infatti, la prossima settimana, durante il 'Fuorisalone', Regione Lombardia organizzerà una serie di eventi che intersecheranno tra loro design, arte, cultura e sostenibilità ambientale".

A dichiararlo è l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto 'Un, due, tre... Musei!', tornando a parlare della statua 'Dal latte materno veniamo' e del dibattito accesosi intorno alla stessa.

Per la 'Design Week', infatti nell'ambito del 'Fuorisalone', dal 15 aprile e per tutta la settimana, la sede della Regione e la sua piazza offriranno un ampio programma. Oltre all'apertura del Belvedere, sempre con prenotazione online obbligatoria, la piazza proporrà svariate iniziative, tra le quali spicca una grande piramide in acciaio e tessuto tecnologico. Un oggetto di design che, al termine dell'evento, sarà utilizzato come copertura dell'Osservatorio 'EVK2CNR' che si trova alla base dell'Everest. Al suo interno si potrà vivere una speciale experience che coniugherà design, tecnologia e sostenibilità