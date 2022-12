Perché c'è una statua del Duomo nella sede della Mapei

Una statua del Duomo di Milano è stata spostata dalle guglie della cattedrale alla sede della Mapei in viale Jenner. Si tratta del David con l’arpa che rimarrà (almeno) per un anno all'ingresso degli uffici.

L’azienda aderisce, infatti, al progetto "Adotta una statua": l’iniziativa nata per la valorizzazione di alcune sculture che, per ragioni conservative, non possono più essere lasciate in opera sul Duomo di Milano e per questo motivo sono depositate presso il cantiere marmisti, il laboratorio alle porte della città dove nascono le nuove sculture destinate al monumento e trovano ricovero quelle più fragili.

L’opera è stata svelata nella giornata di giovedì 15 dicembre alla presenza di Elena Buscemi, presidente del consiglio del comune di Milano, Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei e Fulvio Pravadelli direttore generale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

"Fin dal 1387, il Duomo è sempre stato sostenuto dai cittadini milanesi e dalla spontaneità popolare - ha spiegato Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda fabbrica -. Infatti, non sono state poche grandi famiglie a edificare la Cattedrale, ma la generosità di molti: donne e uomini di ogni tempo. O le corporazioni, antesignane delle aziende di oggi. Questo spirito di comunità, molto lombardo, vive ancora oggi nella Veneranda fabbrica grazie a tutti i sostenitori che contribuiscono alle iniziative di raccolta fondi - ha proseguito -. L’indimenticabile Giorgio Squinzi volle che Mapei adottasse una guglia del Duomo. Oggi, sono molto felice che sempre Mapei, grazie alla sensibilità di Veronica Squinzi, prosegua in questo impegno filantropico per il patrimonio culturale di Milano, aderendo a Adotta una Statua e testimoniando quanto il privato continui a essere molto importante per il Duomo, simbolo della città nel mondo".