La statua del Duomo restaurata ed esposta nell'atrio di A2A

Ci sono statue del Duomo di Milano che, per ragioni di conservazione, non possono più essere lasciate esposte sulla cattedrale e quindi vengono depositate nel cantiere marmisti, il laboratorio dove nascono le nuove strutture destinate alla chiesa e dove invece trovano ricovero quelle più fragili.

Tra queste, la 'Sirena a cavallo di un mostro marino', scultura del Settecento restaurata con un finanziamento di A2A, nell'ambito del progetto 'Adotta una statua'. La sirenza ha ora raggiunto la sede di A2A di corso di Porta Vittoria dove rimarrà esposta, nell'atrio principale, per un anno, con la possibilità di prorogare l'ospitalità.

La sirena è un doccione (un elemento decorativo del gotico, che ha anche la funzione di canale di scolo per la raccolta dell'acqua piovana, e spesso assume sembianze animalesche a tema marino) realizzato nel 1747 dallo scultore Pietro Vaccaneo e collocato alla base della guglia d'angolo G4, dedicata a San Macrobio, nel lato sud-est della cattedrale, verso l'Arcivescovado. Nel 2014 è stato sostituito da una copia eseguita da Nicola Gagliardi. L'originale, per ragioni conservative, è stato collocato nel cantiere marmisti di via Brunetti (zona Certosa).

Il doccione nell'atrio (foto A2A)