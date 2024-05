La statua 'bocciata' da Milano ed esposta in Senato

La 'statua della maternità' di Vera Omodeo bocciata da Milano sarà esposta in Senato. L'opera che aveva diviso il capoluogo lombardo e la cui collocazione avrebbe dovuto essere piazza Duse, avrà un posto in cui sarà esposta. La richiesta è stata fatta dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ha proposto di collocare la statua nella sala Garibaldi di Palazzo Madama.

A Milano era stata aspra la discussione sulla collocazione della statua intitolata 'Dal latte materno veniamo'. L'opera raffigurante una donna che allatta al seno è stata bocciata dalla Commissione di esperti di opere d'arte per la valutazione di proposte di collocazione di manufatti artistici negli spazi pubblici.

Gli esperti, con parere unanime, avevano suggerito di collocare il manufatto in un ospedale o in un istituto religioso "all'interno del quale sia valorizzato il tema della maternità, espresso con sfumature squisitamente religiose", avevano fatto sapere. La Commissione aveva detto che "la scultura rappresenta valori rispettabili ma non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e i cittadini, ragion per cui non viene dato parere favorevole all'inserimento in uno spazio condiviso". La statua si trova già a Palazzo Madama, coperta da un drappo rosso che verrà rimosso martedì per l'inaugurazione.