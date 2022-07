La proposta del M5s: "Una statua di Scalfari accanto a quella di Montanelli"

Creare a Milano i "Giardini del giornalismo", unendo il nome e il ricordo di Eugenio Scalfari a quello di Indro Montanelli ai giardini di Porta Venezia, già intitolati a Montanelli. È la proposta avanzata nella giornata di giovedì 14 luglio, giorno in cui è scomparso il fondatore di Repubblica, il consigliere regionale M5s, Gregorio Mammì, che si è rivolto al sindaco Giuseppe Sala e al governatore Attilio Fontana.

"Scalfari e Montanelli sono stati due grandi giornalisti. Giornalisti del Novecento milanese come pochi altri - ha chiosato Mammì -. Sempre su fronti opposti, sempre punti di riferimento per parti diverse della società. Ma allo stesso tempo nessuno degli avversari di ciascuno ne ha mai negato il valore come esempio di giornalismo italiano e milanese".

"Indro Montanelli e Eugenio Scalfari rimarranno per sempre nella storia scritta della città, allora perché non unirli anche fisicamente? - si domanda l'esponente pentastellato - Oggi i Giardini Montanelli sono un simbolo della città perché sono nel cuore di Milano, vicino alla statua di un fondatore d’Italia come Cavour. Ma restano un simbolo di una parte della storia della stampa milanese e italiana, come dimostrano le periodiche polemiche che investono la figura di Montanelli e imbrattano la sua statua. Perché allora non unirla a quella di Scalfari? Perché in questi tempi di divisioni, di distinguo, di allontanamento e di guerra, non diamo un segno di pace e riunificazione? Lo chiedo tanto ad Attilio Fontana quanto al sindaco Giuseppe Sala: Milano ha dato il suo meglio quando è andata oltre le divisioni e ha pensato a ciò che di positivo l’ha unita e spinta verso grandi traguardi".