Perché alcune statue di Milano sono state coperte. Video

Statue al caldo. Mercoledì mattina Milano si è svegliata con le statue di alcuni personaggi illustri avvolte da grandi e calde coperte. L’iniziativa, organizzata da Fondazione Progetto Arca Onlus, ha visto le statue di Leonardo da Vinci in piazza della Scala, Alessandro Manzoni in piazza San Fedele e Cristina Trivulzio di Belgioioso in piazza Belgioioso coperte per sensibilizzare sulla quotidianità delle persone senza dimora e ricordare che chi vive in strada ha bisogno di attenzione.

Per tutta la giornata i volontari sono stati presenti nelle tre piazze per distribuire ai passanti materiale informativo sull’assistenza e l’accoglienza delle persone senza dimora. "È attivo tutto l’anno, 24 ore su 24, il numero unico 0288447646, per segnalare le persone che vivono per strada e sono in condizioni di difficoltà", ha spiegato il comune.

"Con questa iniziativa vogliamo ricordare ai cittadini quelle persone, altrettanto importanti, che ogni notte dormono in strada e - ha rimarcato Progetto Arca - grazie ai nostri volontari, assistiamo con coperte, sacchi a pelo, pasti, indumenti caldi e tanto affetto".