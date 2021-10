Le statue del centro di Milano coperte con maschere a forma di teschio

Un teschio con una 'x' nera sulla bocca e una corona vegetale. Questa la maschera con cui nella mattinata di martedì 19 ottobre sono state trovate alcune statue del centro di Milano.

In particolare, a venir mascherate sono state la statua di Manzoni, in piazza san Fedele, e quella di Leonardo da Vinci, in piazza della Scala. In entrambi i casi, a intervenire per rimuovere la copertura (un po' inquietante) sono stati i vigili del fuoco di Milano, chiamati sul posto dalla polizia locale.

Sempre il 19 ottobre le maschere a forma di teschio, che ricordano un po' quelle messicane dela festività 'Dia de los Muertos', sono comparse anche in altre città italiane, come Venezia, dove una copertura identica è stata trovata sulla statua di Carlo Goldoni, Verona, dove ad essere 'nascoste' dal grosso 'casco' sono state le rappresentazioni di Paolo Veronese e Umberto I, e Napoli, dove le teste delle statue di alcuni re sono state rinvenute sempre con il teschio bianco.

Al momento non è chiaro chi siano gli autori del gesto, né quale significato si celi dietro a questo camuffamento. Per quanto riguarda Milano, la polizia locale sta esaminando le immagini registrate dalle telecamere del centro città per carpire eventuali elementi utili a fare luce sull'accaduto.