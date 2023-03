Siglato l’accordo per una nuova stazione di ricarica elettrica nel territorio del comune di Truccazzano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Anche il Comune di Truccazzano sposa la mobilità elettrica e chiede a COGESER Energia la realizzazione di una stazione di ricarica nel proprio territorio. Oggi è stato infatti siglato l’accordo tra il sindaco di Truccazzano Franco De Gregorio e Marco Pezzaglia, Amministratore Unico di COGESER Energia, per l’installazione, la manutenzione e la valorizzazione di un impianto a uso pubblico per la mobilità elettrica. La stazione è prevista nel parcheggio di via Leonardo da Vinci. Franco De Gregorio: “Vogliamo offrire supporto a chi sceglie la mobilità sostenibile” “Siamo orgogliosi di questo accordo - dichiara Franco De Gregorio - Si tratta di un momento importante per Truccazzano: è, infatti, fondamentale fornire a chi sceglie un tipo di mobilità diversa, attenta alla sostenibilità ambientale, i giusti supporti sul territorio e la Martesana, ogni giorno di più, si arricchisce in questo senso. Anzi, ci piacerebbe ampliare la rete di colonnine coinvolgendo anche Albignano. Ringraziamo COGESER per la disponibilità e per l’attenzione a queste tematiche”. Marco Pezzaglia: “In crescita i kWh erogati e le richieste di colonnine” “Con Truccazzano salgono a 14 gli impianti realizzati finora da COGESER Energia - spiega Marco Pezzaglia - Abbiamo visto crescere nel 2022 sia le richieste di installazioni sia la quantità di kWh erogati, segno che la mobilità elettrica sta prendendo piede anche nel nostro territorio. Le nostre stazioni sono in particolare dedicate alle ricariche cosiddette di «destinazione»; scegliamo cioè delle aree in prossimità di servizi, in modo che l’utente possa ricaricare l’auto mentre va in banca o fa la spesa. Le colonnine consentono quindi di rabboccare la batteria in un tempo relativamente veloce. Nella stazione di Truccazzano, un’ora di ricarica permetterà di percorrere intorno ai 120 km”.