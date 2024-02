L'aeroporto di Malpensa avrà una stazione a idrogeno

Una stazione di rifornimento a idrogeno verde dentro l'aeroporto di Malpensa: è un progetto che ha unito Sea e Edison Next, che si tradurrà nella decarbonizzazione della logistica interna allo scalo milanese. Un progetto considerato un tassello nel percorso di riconversione 'green' dell'aeroporto, tra i primi cinque scali europei e il primo in Italia per traffico merci con più di 720mila tonnellate gestite nel 2022 (65% di mercato italiano).

Il progetto si chiama Malpensa H2 ed è finanziato dal Pnrr. La stazione di rifornimento a idrogeno verde, che verrà realizzata da Edison Next, rifornirà i veicoli pesanti della logistica aeroportuale di Malpensa Cargo City. "Il settore aeroportuale è uno dei più sfidanti dal punto di vista della transizione energetica", ha detto Gabriele Lucchesi, direttore idrogeno di Edison Next: "Gli aeroporti sono ecosistemi complessi che coinvolgono numerosi attori e che stanno cominciando un percorso di trasformazione profonda con l'obiettivo di diventare veri e propri hub energetici in grado di autoprodurre, accumulare e condividere energia green".

"L'idrogeno è un vettore energetico chiave nella transizione energetica e può giocare un ruolo importante anche nella decarbonizzazione del mondo dell'aviazione, non solo a livello dei velivoli, ma anche delle infrastrutture aereoportuali", ha concluso Lucchesi.