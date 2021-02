Milano, manca poco all'inaugurazione della stazione di Linate della metro M4: le immagini

Dovrebbero mancare meno di due mesi all'inaugurazione della stazione della metropolitana M4 di Linate. I lavori sono quasi ultimati e l'apertura al pubblico è in programma a fine aprile. Come per la M5, la 'Lilla', anche in questo caso i treni funzioneranno senza conducente.

Entro aprile la società M4 dovrebbe consegnare la prima parte della tratta della nuova metropolitana, che unirà la stazione di Forlanini Fs all'aeroporto cittadino di Linate con un totale di tre fermate.

Per quanto riguarda il resto della linea, nel 2022 verrà aperto il tratto fino a Dateo e a settembre quello fino a San Babila. L'intera struttura, salvo imprevisti, potrebbe entrare in funzione entro la fine del 2023. Nel frattempo la M4 è comparsa sulle nuove mappe della metropolitana di Milano: i 'lenzuoli di carta' che campeggiano nelle stazioni della metro.