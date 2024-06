La stazione alle porte di Milano che verrà demolita (al suo posto una disegnata da Renzo Piano)

Ruspe e operai al lavoro alla stazione di Sesto San Giovanni a partire da martedì 11 giugno. L’hub ferroviario di piazza primo maggio verrà demolito per lasciare spazio all’edificio progettato dall’archistar Renzo Piano.

I lavori inizieranno poco dopo la mezzanotte e dureranno circa due mesi. Il termine di questa prima fase, dunque, è previsto per agosto. Successivamente inizieranno i lavori per la costruzione della nuova stazione a ponte. Il cantiere durerà circa due anni.

“Questo è un giorno storico per la nostra città - ha spiegato il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano - prende forma l'innovativo progetto di stazione a ponte che funzionerà anche come cerniera per unire le due parti di Sesto San Giovanni, quella costruita e quella che sorgerà dopo la rigenerazione urbana delle aree ex Falck”.

Come sarà la nuova stazione

Il nuovo scalo ferroviario sarà composto da una passerella di 89 metri di lunghezza per 18 di larghezza, sospesa al di sopra della linea ferroviaria esistente, che avrà una funzione di “ricongiunzione”, unendo due parti di Sesto San Giovanni da sempre divise dai binari, Piazza 1° Maggio e le aree ex Falck.

Sarà, inoltre, attrezzata con numerosi servizi e spazi commerciali e fungerà da punto panoramico di osservazione su tutto il progetto di MilanoSesto, che trasformerà un’area di 1,5 milioni di metri quadrati, ridisegnando l’assetto urbano dell’intera città di Sesto San Giovanni e contribuendo anche a ridefinire i nuovi confini dell’area metropolitana di Milano.