Milano avrà 5 stazioni per l'idrogeno entro il 2025

Cinque stazioni di rifornimento dell'idrogeno in Lombardia entro il 2025. E' la promessa lanciata da Attilio Fontana, presidente della Regione, a margine di un incontro sulle infrastrutture e la sostenibilità in Università Cattolica, a Milano. Il governatore ha annunciato, in particolare, che l'impegno consiste nel realizzare le stazioni di rifornimento sulle tangenziali est e ovest del capoluogo e sull'autostrada Milano-Genova.

Un altro impegno della Regione, sempre citato da Fontana, è la realizzazione della 'hydrogen valley' per i treni a idrogeno, insieme al gruppo Ferrovie Nord Milano. Per quanto riguarda la collocazione delle stazioni a idrogeno sulle tangenziali e sull'A9, "questo serve - ha aggiunto il governatore - per coprire tutto il distretto di Milano, i grandi collegamenti Genova-Svizzera e il porto di Genova con la logistica lombarda".

L'auto a idrogeno

Da molto tempo diversi costruttori automobilistici studiano le possibilità della combustione a idrogeno, che può funzionare sia come 'carburante' per un motore termico tradizionale, sia per alimentare un motore elettrico. Le emissioni consistono in acqua e vapore acqueo, ma per produrre idrogeno (che non esiste in natura) occorre effettuare un processo che consuma energia.

Le auto a idrogeno, per il momento, sono pochissime, e le stazioni di rifornimento si contano sulle dita di una mano. A Milano ce n'è una, ma all'interno del deposito Atm di San Donato, e serve solo gli autobus a idrogeno dell'azienda di trasporti. La prima stazione in ambito urbano in Italia è stata invece aperta a Mestre nel mese di giugno del 2022.