Il cuoco di Masterchef che cucina alla mensa dei poveri

Ai fornelli non per vincere una competizione, ma per fare del bene. È stato sicuramente un pasto 'fuori dall’ordinario' quello servito agli ospiti della mensa della fondazione Fratelli San Francesco di via Saponaro, a Milano: un menù a base di frutta e verdura salvata dallo spreco alimentare, ideato dallo Chef Stefano Callegaro, già vincitore di MasterChef 4, che si è messo a servizio dalla brigata della mensa milanese che ogni giorno fornisce il pasto a circa 400 persone bisognose.

"Il pranzo - hanno spiegato dalla fondazione in una nota - è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Babaco Market, il delivery 100% made in Italy di frutta e verdura che combatte lo spreco che si origina dal campo al mercato, Officine Buone onlus e Banco Alimentare Lombardia nell’ambito della campagna #ShareMagic".

"Occuparci delle persone che hanno delle difficoltà dandogli un gesto d’amore così tangibile come un boccone di cibo buono è forse la quintessenza della cucina ed è meraviglioso. Da diversi anni partecipo alle iniziative che Officine Buone realizza negli ospedali e nei luoghi di fragilità, ed è per me un privilegio e una grande responsabilità prendere parte a questo speciale pranzo di Natale a sostegno della campagna Share Magic. Per chi crede che la cucina sia una forma di comunicazione molto potente, al pari della musica e della pittura, pensare di poter comunicare e mettere in comunicazione delle persone fragili che hanno veramente bisogno di confrontarsi con il mondo è un grande onore", ha commentato lo chef Stefano Callegaro.

"Siamo molto felici di poter dare il nostro piccolo contributo anche quest’anno a favore dei meno fortunati e aggiungere un’altra missione speciale alle nostre box. Oltre a combattere lo spreco alimentare e a ridurre le emissioni di CO2 grazie all’iniziativa Share Magic, ci impegniamo a condividere la nostra frutta e verdura anche con Banco Alimentare Lombardia. Festeggiare con questo pranzo speciale insieme a Officine Buone, allo chef Stefano Callegaro e a tutti gli ospiti della mensa Fondazione Fratelli San Francesco di Milano è per noi il miglior regalo che potessimo ricevere a Natale", gli ha fatto eco Francesco Giberti, ceo e fondatore di Babaco Market".

"siamo impegnati 365 giorni all’anno, due volte al giorno, a preparare il pranzo e la cena per i più fragili che ogni giorno si presentano alla nostra mensa dei poveri in via Saponaro 40 oppure in una delle nostre strutture di accoglienza in Milano o nei comuni dell’hinterland", ha sottolineato Fratel Clemente, direttore delle opere della Fratelli di San Francesco. “la nostra mensa sforna quasi un milione e duecentomila pasti all’anno, oltre ai pacchi alimentari che distribuiamo alle famiglie. Tutto grazie alla generosità delle fondazioni e dei privati che ci sostengono. Qualche volta arriva anche un dono inaspettato, come nel caso dello chef Stefano Callegaro, che - ha concluso - ha preparato un menù straordinario per i poveri della nostra mensa”.