Il chitarrista di Bruce Springsteen e la lotta per salvare il Meazza: "Abbiamo già abbastanza grattacieli"

"San Siro forever!". L'ultimo a salire sul palco, quasi letteralmente, per difendere il futuro di un Meazza sempre più a rischio abbattimento è Steven Van Zandt, 71 anni, storico chitarrista del boss Bruce Springsteen ed ex attore nella riuscitissima serie "I soprano".

Giovedì mattina, con un tweet, Stevie ha deciso di sposare la battaglia del comitato sì Meazza, che da tempo si batte per evitare che lo stadio venga buttato giù per far spazio al nuovo impianto tanto voluto da Inter e Milan. "Dobbiamo salvare San Siro! Uno degli ultimi grandi luoghi! Abbiamo già abbastanza grattacieli e centri commerciali nel mondo, ma c'è un solo San Siro", ha scritto il chitarrista di Springsteen, che al Meazza si è esibito sette volte nella sua storia.

Lo stesso van Zandt ha poi diffuso i contatti del comitato chiedendo a tutti di aderire: "Usate questa mail, date il vostro nome e dite San Siro per sempre". E così il comitato che vuole fermare sul nascere il progetto del San Siro bis ha trovato un nuovo alleato a sorpresa.

Intanto, però, i lavori febbrili delle due società non si fermano. Il progetto finale del nuovo stadio potrebbe essere annunciato già tra qualche giorno e "certamente prima di Natale", accompagnato da "un piano per tutto il resto dell'area", stando a quanto confessato nei giorni scorsi da Paolo Scaroni, presidente del Milan, a 'La politica nel pallone'.

Scaroni ha sottolineato che il sindaco di Milano Beppe Sala "ha chiesto grandi sacrifici" ai due club, riferendosi in particolare ai nuovi 'paletti' contenuti nella conferma di pubblico interesse del nuovo stadio e soprattutto al rispetto delle volumetrie aggiuntive di 0,35 mq/mq per la massima edificabilità circostante, come da Piano di governo del territorio. Secondo molti osservatori, questa nuova indicazione costringerebbe le due società a rivedere completamente il masterplan e il piano di fattibilità economico finanziaria di tutta l'operazione, ma Scaroni si è mostrato comunque risoluto e, in radio, ha detto che "vogliamo procedere velocemente".