I motorini elettrici di Cityscoot salutano Milano, ma promettono di tornare

Cityscoot dice addio a Milano (e Torino). I motorini elettrici bianchi e blu con la formula sharing non saranno più disponibili in città a partire dal 30 novembre. A comunicarlo l’azienda tramite una mail inviata a tutti gli iscritti al sistema. “Avremmo preferito darvi una bella notizia…”. Secondo quanto riferito, la società naviga in cattive acque in due città italiane che non hanno dato il riscontro economico atteso. Ed era già successo a Roma.

Ma non tutto è perduto. Nel comunicato, infatti, i gestori sottolineano “abbiamo un solo obiettivo: tornare. Faremo tutto il possibile per mantenere questa promessa”. Dietro la drastica decisione, in un paese come il nostro in cui sharing e delivery arrancano, parrebbe ci siano problemi legati al finanziamento del progetto da parte della società madre a Parigi.

Non è bastato il rialzo delle tariffe a far rimanere Cityscoot in Italia. L’azienda, attiva a casa nostra dal 2018, aveva messo in campo i primi motorini nel 2019. Ma tra i furti, specialmente quelli delle batterie, e i danneggiamenti, la società non ha certamente trovato terreno fertile.