Areu sospende gli esami da soccorritore: "Ci sono state irregolarità"

Esami irregolari per la certificazione ad addetti del soccorso extraospedaliero. È quanto accaduto in Lombardia, nella sessione del 10 febbraio svolta a Corsico, oggi annullata. I prossimi esami saranno sospesi “fino a data da destinarsi”. Ad annunciarlo il direttore dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, Massimo Lombardo.

Secondo quanto emerso, durante l’esame di febbraio ci sono state delle “irregolarità che hanno compromesso l’integrità e l’equità del processo di valutazione”. Le attività formative già programmate e in programmazione che servono al conseguimento della certificazione (SSE) continueranno, ma non si potrà entrare in servizio.

Non è ancora chiaro quali siano state le irregolarità riscontrate. In ogni caso Areu fa sapere che sono stati attivati “gli approfondimenti necessari per verificare e permettere la riattivazione delle sessioni entro fine marzo”. Anche perché lo stop agli esami mette in difficoltà il settore dei soccorritori che si ritrova, così, senza personale.