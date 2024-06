La strada provinciale chiusa per sei notti

La strada provinciale (ex statale) Cassanese è chiusa per sei notti di seguito, dal 10 al 16 giugno, dalle 22 alle 5. Il tratto interessato dalla chiusura è compreso tra il semaforo di Milano Oltre (a Segrate) e la galleria di Pioltello. Lo rende noto Città metropolitana di Milano.

La chiusura (in entrambe le direzioni) si rende necessaria per lavori di realizzazione della Cassanese bis. Durante le notti indicate, il traffico sarà deviato sulla strada Padana Superiore sia da Segrate sia da Pioltello. È consentito l'accesso e l'uscita da Milano Oltre, utilizzando via degli Alpini e il controviale della Cassanese.