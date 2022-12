Tutte le strade di Milano chiuse sabato e domenica 11 dicembre

Una manifestazione a sostegno del popolo iraniano che sta protestando contro il regime dopo la morte di Mahsa Amini, ma anche un corteo promosso dall'associazione Alpini. Per questo motivo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nelle giornate di sabato e domenica 11 dicembre. I dati sono stati pubblicati sul portale istituzionale del comune di Milano.

La marcia a sostegno del popolo iraniano

Dalle 15 alle 19 di sabato 10 dicembre

Manifestazione con corteo organizzata dalla comunità iraniana a sostegno del popolo iraniano. Concentramento in corso Venezia - ingresso Giardini Indro Montanelli. La manifestazione prosegue in: corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, via Case Rotte, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza Duomo.

La marcia degli alpini

Dalle 8.30 alle 11 di domenica 11 dicembre

Manifestazione con corteo promossa dall'Associazione Nazionale Alpini a ricordo degli Alpini e di tutti i Caduti in Guerra ed in Pace. Il corteo seguirà il seguente itinerario: via Santa Margherita, via Mengoni, piazza Duomo, via Orefici, piazza Cordusio, via Dante, via Meravigli, corso Magenta, largo Enzo Tortora, via Sant'Agnese, piazza S. Ambrogio, largo Caduti Milanesi per la Patria.