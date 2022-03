Tutte le strade chiuse sabato 19 marzo per la Milano Sanremo

Il centro di Milano sarà letteralmente chiuso al traffico nella mattinata di sabato 19 marzo per il passaggio della Milano-Sanremo, la classicissima di Primavera che partirà dal velodromo Vigorelli e arriverà sulla cittadina della Riviera. L'elenco è stato pubblicato sul portale istituzionale del comune di Milano.

Tutte le strade chiuse per la Milano-Sanremo

Dalle 8 alle 9:40

Il ritrovo di partenza dei ciclisti è previsto dalle ore 08.00 alle ore 09.40 all'interno del Velodromo Maspes Vigorelli con ingresso da via Arona. La gara prosegue in: via Savonarola, via Giovanni Da Procida, via Domodossola, corso Sempione, via Canova, viale Milton, viale Moliere, viale Alemagna, via Paleocapa, piazzale Cadorna, via Carducci, via De Amicis, via Molino Delle Armi, corso Italia, piazzale Di Porta Lodovica, via Teuliè, via Castelbarco, via Bazzi, via Lampedusa, via Valla, piazza Agrippa, via Medeghino, piazza Abbiategrasso, via Dei Missaglia, via Boifava, via Chiesa Rossa.

Tutti i mezzi pubblici deviati

Centro bloccato ai mezzi a motore ma non solo: la corsa costringerà a deviare anche i mezzi pubblici dell'Atm. Dalle 9.20 alle 10.30 circa devieranno i tram delle linee 1, 2, 10, 14, 15, 16 e 19. Subiranno modifiche anche i bus delle linee 50, 58, 59, 61, 65, 79 e 94. Qui tutti i dettagli.