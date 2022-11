Tutte le strade di Milano chiuse sabato e domenica 20 novembre

Una manifestazione a sostegno del popolo iraniano che sta protestando contro il regime dopo la morte di Mahsa Amini, ma anche una marcia a favore dei bambini, una festa d'autunno e una preghiera per la pace. Per questo motivo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nelle giornate di sabato e domenica 20 novembre. I dati sono stati pubblicati sul portale istituzionale del comune di Milano.

La marcia per i diritti dei bambini

Dalle 10 di sabato 19 novembre

Partenza dall?interno del Parco Trotter. La marcia seguirà il seguente itinerario: via Mosso, via Russo, via Cavezzali, via Padova, via dei Transiti, viale Monza, via Rovereto ingresso parco Trotter.

Manifestazione a sostegno del popolo iraniano

Dalle 15 di sabato 19 novembre

Manifestazione con corteo a sostegno del popolo Iraniano. Partenza da corso Venezia (altezza Giardini Pubblici). La manifestazione seguirà il seguente itinerario: corso Venezia, via Matteotti, piazza Meda, via Catena, via Case Rotte, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza Duomo.

Festa d'autunno

Dalle 7 alle 22 di domenica 20 novembre

?Festa Autunno in Lorenteggio" in via Tolstoi nel tratto compreso tra via Savona e via Winkelmann.

Preghiera per la pace

Dalle 15 di domenica 20 novembre

I partecipanti seguiranno il seguente itinerario: piazza Santo Stefano, via Larga, piazza Fontana, via Cardinal Martini, piazza Duomo.