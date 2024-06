L’antica strada romana trovata alle porte di Milano durante un cantiere

Prima sono emerse alcune ossa (tutte di bovino), poi delle palificazioni medievali. Ancora più sotto, invece, è stata trovata un’antica strada romana. È quanto hanno scoperto gli archeologi durante i lavori per la riqualificazione di piazza Visconti a Rho, hinterland nord-ovest di Milano.

Quello hanno trovato gli esperti non è una semplice strada ma una sorta di incrocio. Una sorta di cardo e decumano; “l’incrocio tra gli assi portanti - che a lungo si è pensato fosse di fronte alla chiesa di San Vittore dove oggi sorge la piazza omonima - si troverebbe più o meno davanti all’accesso principale di Villa Banfi, già Villa Visconti, per raggiungere poi via De Amicis”, hanno spiegato dal comune attraverso una nota.

La struttura comunque non è integra: scavi del passato, realizzati per garantire sottoservizi utili alle abitazioni del territorio, hanno già danneggiato la strada in alcuni punti. La leggibilità del tragitto è scarsa a occhi non esperti, ma in base alle tecniche di costruzione il livello più basso della strada sarebbe ascrivibile all’epoca romana. Gli archeologi stanno documentando tutto il materiale emerso, per predisporre una dettagliata relazione. Quando tutto sarà stato georeferenziato e monitorato secondo le tecniche più moderne, sarà possibile coprire la strada in modo da preservare i reperti e il lavoro svolto e garantire la prosecuzione delle opere previste.

Oltre al manufatto di epoca romana sono emersi altri reperti: un ferro di cavallo e frammenti di cerchione di una ruota di carro, elementi che rafforzano l’idea di un punto del territorio percorso da cavalli e carri. In parallelo all’abside della chiesa è emerso un muro perimetrale affiancato da un pozzo, pare potesse delimitare l’area di proprietà della villa quando questa venne costruita nel 1669.

Nel frattempo il comune sta organizzando delle visite guidate. L’appuntamento è per sabato 22 giugno; sono previste quattro visite nella mattinata: alle ore 9.00, alle ore 10.00, alle ore 11.00 e alle ore 12.00. Occorre iscriversi utilizzando questo form.