Tutte le strade di Milano chiuse sabato e domenica 15 ottobre

Una corsa nel cuore della città, una marcia per chiedere la pace e un'altra marcia per la libertà. Per questo motivo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nelle giornate di sabato e domenica 15 ottobre. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

Tutte le strade chiuse per la marcia per la libertà

Sabato 14 ottobre ore 9.30

Itinerario: corso Vittorio Emanuele II, piazza del Duomo, via dei Mercanti, piazza Cordusio, via Dante, largo Cairoli, via Beltrami, piazza Castello, Parco Sempione, piazza Sempione.

Tutte le strade chiuse per la Deejay ten

Domenica 15 ottobre ore 9

Percorso 10 km Piazza del Duomo (Partenza lato Museo del Novecento Milano/via Marconi), via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, via A. Catena, piazza F. Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Senato, piazza Cavour, via Manzoni, via G. Verdi (contromano), via dell’Orso (contromano), via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, via B. Ricasoli, piazza Castello, viale Gadio, viale E. Alemagna, viale Molière, viale Pietro e Maria Curie, via XX Settembre, piazza della Conciliazione, via A. da Giussano, via Guido D’Arezzo, via del Burchiello, via Giotto, piazza M. Buonarroti, via Tiziano, viale Cassiodoro, piazza VI Febbraio, viale S. Boezio, Largo Domodossola, via Domodossola, corso Sempione carreggiata centrale, via F. Melzi d’Eril, viale G. Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, via Legnano, viale Gadio.

Percorso 5km Piazza del Duomo (partenza lato Museo del Novecento Milano/via Marconi), via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, via A. Catena, piazza F. Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Senato, piazza Cavour, via Manzoni, via G. Verdi (contromano), via dell’Orso (contromano), via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, via B. Ricasoli, piazza Castello, viale Gadio, viale E. Alemagna, viale Molière, viale G. Milton, via Pagano, piazza Sempione.

Tutte le strade chiuse per la marcia della pace

Domenica 15 ottobre ore 14 Itinerario: via de Roberto, via Tina di Lorenzo, via Trilussa, via Pascarella, via Graf, via Castellamare, attraversamento di via Eritrea, ingresso Parco, via Aldini, via Piombino, ingresso Parco Scheibler, via Invernizio, arrivo presso la sede dell’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile.