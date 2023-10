Tutte le strade di Milano chiuse sabato e domenica 22 ottobre

Una pedalata nel cuore di Milano, una corsa, una manifestazione a sostegno della Palestina e poi due marce e una processione. Per questo motivo alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nelle giornate di sabato e domenica 22 ottobre. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul portale istituzionale del comune di Milano.

Tutte le strade chiuse per il corteo a sostegno della Palestina

Sabato 21 ottobre ore 15

Itinerario: piazza Duca d’Aosta, via Vitruvio, via Settembrini, viale Doria, piazzale Loreto, via Padova, via Agordat, Parco Martiri della Libertà Iracheni vittime del Terrorismo.

Tutte le strade chiuse per Corribicocca

Domenica 22 ottobre dalle 9.30

Corsa podistica competitiva e non competitiva di 10 e 5 Km. Concentramento dalle ore 9.30 all’interno del Bicocca Stadium di viale Sarca, 205. Partenza da viale Sarca.

Itinerario: 1° giro via Rodi, viale F. Testi, via Chiese, viale Piero e Alberto Pirelli, via Stella Bianca, viale Dell’innovazione, via Padre Gerardo Beccaro, via Sesto San Giovanni, piazzale Egeo, via Giovanni Polvani, viale Dell’innovazione, via Figini, viale Piero e Alberto Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi, viale Sarca. 2° giro, via La Farina, viale F. Testi, via Chiese, viale Piero e Alberto Pirelli, via Stella Bianca, viale Dell’innovazione, via Padre Gerardo Beccaro, via Sesto San Giovanni, piazzale Egeo, via Polvani, viale Dell’innovazione, via Figini, viale Piero e Alberto Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi, viale Sarca, arrivo C/O Bicocca Stadium.

Tutte le strade per Mille mila bici

Domenica 22 ottobre dalle 10.30

Itinerario: piazza Del Cannone, viale Gadio, via Paleocapa, piazzale Cadorna, via Boccaccio, piazza Della Conciliazione, via Alberto Da Giussano, via Guido D’arezzo, via Del Burchiello, via Giotto, piazza Buonarroti, via Buonarroti, piazzale Giulio Cesare, viale Ezio, viale Berengario, piazzale Arduino, viale Eginardo, viale Scarampo, viale Serra, Sopraelevata Serra, Sopraelevata Monteceneri, Cavalcavia Bacula, piazzale Lugano, viale Bodio, viale Jenner, piazzale Maciachini, viale Marche, viale Lunigiana, viale Brianza, piazzale Loreto, corso Buenos Aires, viale Tunisia, piazza Della Repubblica, viale Ferdinando Di Savoia, viale Della Liberazione, via M. Gioia, Bastioni Di Porta Nuova, piazza 25 Aprile, viale F. Crispi, Bastioni Di Porta Volta, piazzale Biancamano, piazza Lega Lombarda, via Legnano, viale Gadio, ingresso Parco Sempione, piazza Del Cannone.

Tutte le strade chiuse per la marcia delle scuole del Municipio 6

Domenica 22 ottobre dalle 10.30

Itinerario: via Scrosati, via Barzilai, via Panizzi, largo Brasilia, viale San Giminiano, attraversamento della carreggiata di via Soderini, via Soderini, via Primaticcio, viale Legioni Romane, attraversamento della carreggiata di piazzale Giovanni dalle Bande Nere, viale Caterina da Forlì, via Fezzan, attraversamento della carreggiata di via Soderini, via Soderini fino al civico 41/2 ingresso Campo Olimpia.

Tutte le strade chiuse per la processione

Domenica 22 ottobre ore 20.45

itinerario: partenza dalla Basilica di S. Eustorgio in piazza S. Eustorgio n.1, corso di Porta Ticinese, via Scaldasole, via Arena, via De Amicis, corso di Porta Ticinese, piazza S. Eustorgio.